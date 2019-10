Trabajadores y profesores protestan por condiciones laborales este #4Oct - Efecto Cocuyo

Carlos Salazar, de la Coalición Sindical Nacional, denunció haber sido agredido la mañana de este 4 de octubre, por parte de la Policía Nacional Bolivariana. La razón: La protesta que realizan trabajadores públicos que marchan en Caracas a la esquina El Chorro, en La Hoyada, este viernes.

La movilización, en la que coinciden varios gremios, fue convocada por la Coalición Sindical por los reclamos salariales comunes a todos los trabajadores públicos y la defensa de la contratación colectiva.

El 11 de Octubre del 2018 el Ministerio del Trabajo publicó el memorando 2792 que los trabajadores hoy rechazan. Este estableció que un trabajador público solo puede ganar un máximo de dos salarios mínimos.

Por eso, el sueldo ronda entre 45.000 y 100.000 bolívares, que equivale a menos de 4 dólares mensuales. Por otro lado, la canasta alimentaria se sitúa en Bs. 3.595.488, equivalente a 175 dólares a la tasa oficial.

Profesores universitarios a paro

También los profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) se unieron a la protesta en la Plaza del Rectorado. En el contexto del día del trabajador universitario, diferentes sectores públicos y colegios profesionales se unieron a la lucha de las casas de estudio del país.

Keta Stephany, de la Federación de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) y profesora asociada de la UCV, dijo que uno de los motivos de los profesores en la protesta fue incumplimiento del acta convenio. El mes de agosto debía pagarles a los profesores las vacaciones. Sin embargo, no lo hicieron. Por esto, convocaron a un paro hasta el 14 de octubre.

A pesar de que la federación está de acuerdo con que se debe mantener la universidad funcionando, Stephany consideró que para esto “hay que resolver asuntos indispensables”.

“El salario no alcanza para garantizar el pasaje de cinco días, la gente no gana para comer, porque el cesta ticket no cubre lo que cuesta el alimento.” Dijo.

Stephany dice que el gremio respeta a los profesores que decidieron dar clases aún sin garantías, y que las autoridades también respetan la decisión de los profesores que no están dando clases. Sin embargo, las actividades se hacen sin garantía de seguridad, dijo Stephany, ya que muchos trabajadores no se incorporarán hasta el 14.

En la protesta también están presentes los gremios de educación pública, magistrados y el sector petrolero.