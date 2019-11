Tiar: de su reactivación al endurecimiento de sanciones contra gobierno de Maduro - Efecto Cocuyo

En una reunión prevista para el 3 de diciembre, los miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar) se prepara para tomar medidas contra altos funcionarios de la gestión de Nicolás Maduro, a partir de una lista que será propuesta en la mesa, lo que supone el endurecimiento de las sanciones del pacto contra el régimen chavista.

El embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, explicó que se trata de la cancelación de las visas y la congelación de activos a esas personas por su presunta vinculación con el tráfico de drogas y la violación de derechos humanos en Venezuela, para prohibirles el ingreso a países miembros del organismo regional. En el listado que, advirtió no será el último, figuran también familiares de los sancionados y testaferros.

Un total de 19 países que a su vez integran la OEA están adheridos al pacto de defensa interamericano: Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago, Bahamas, Cuba y Venezuela.

En sus inicios contó con la participación de 21 naciones y nuestro país lo abandonó en 2012 junto a Ecuador, Bolivia, Cuba y Nicaragua, por considerarlo “inservible”. Uruguay, después de su activación en sepiembre, anunció su abandono del mecanismo interamericano.

De tales naciones, 16 decidieron reactivar el Tratado, firmado en Río de Janeiro en 1947, en septiembre de este año, para atender la crisis venezolana, luego que la Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó, aprobara en julio la reincorporación del país al mecanismo mediante la sanción de una ley.

Entre las medidas que puede adoptar el Tiar, según el artículo 8 de la resolución que recibió luz verde por parte de 12 países el 11 de septiembre, están: retiro de embajadores, ruptura de relaciones diplomáticas, de relaciones consulares, interrupción total o parcial de las relaciones económicas, así como de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, telefónicas, radiotelefónicas o radiotelegráficas.

Por último, si no queda otra opción, aunque no hay orden de aplicación de las alternativas, el empleo de la fuerza armada. Sobre este punto los gobiernos dejaron claro que prevalecerán las vías de resolución pacífica de conflictos, a menos que un país agreda a otro con las armas que no ha sido el caso. Las decisiones que son de obligatorio cumplimiento, menos la intervención con armas si el país afectado no lo consiente, se aprueban con el voto de dos tercios de los Estados signatarios (12).

El Tiar ha sido muy relacionado con la invocación del artículo 187 de la Constitución – que prevé autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país – que sectores radicales de oposición exigen a Guaidó. El líder admitió que eso no es tan fácil como pedirlo y ya, dado que de momento una incursión armada extranjera para remover a Maduro está descartada principalmente por el gobierno de Donald Trump.

Primeras acciones

Durante una reunión del Órgano de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores del Tiar (24 de septiembre) con 16 votos a favor, se acordaron las primeras acciones contra el régimen de Maduro basados en el informe que elaboró la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela.

Las primeras medidas incluyeron identificar o designar a personas y entidades relacionadas con la administración madurista que hayan incurrido en actividades ilícitas con el fin de investigar, capturar, extraditar, sancionar y congelar sus activos en los territorios de los Estados partes del Tiar.

Igualmente, identificar a los altos funcionarios que participaron en hechos de corrupción y violaciones graves de derechos humanos en Venezuela.

También se encargó a las unidades de inteligencia financiera de los Estados del Tiar, elaborar un listado de esos individuos y crear una red de cooperación jurídica, judicial y policial que investigue hechos de lavado de activos, tráfico ilegal de drogas, terrorismo y su financiación y delincuencia organizada transnacional practicados por personeros del régimen.

Para entonces se decidió que la reunión de consulta se mantuviera abierta y realizar una nueva sesión en dos meses. En atención a ello se sostendrá el próximo encuentro el 3 de diciembre.