La abogada Tamara Adrián se inscribió ante la Comisión Nacional para competir en las primarias opositoras previstas para el 22 de octubre. En cada entrevista resalta que es la primera persona trans en anotarse para una carrera presidencial y que no es una candidatura LGTBI sino de «gente para la gente».

En entrevista exclusiva con Efecto Cocuyo, en el «lado B» de los candidatos a las primarias, quien fuera dirigente de Voluntad Popular (VP) contó cómo entre sus compañeros de partido hubo rechazo hacia sus aspiraciones a Miraflores y que al contrario de lo que afirmara Freddy Superlano en una entrevista, no se «autoexcluyó» de la organización política fundada por Leopoldo López.

«Empecé a hablar de mi posible candidatura y la reacción era normalmente un poquito la misma que hay con la pretensión de cualquier mujer dentro de una estructura machista. Cuando me di cuenta que por ahí no era la cosa busqué otras alternativas porque creo que puedo marcar la diferencia en estas elecciones, porque puedo plantear temas que nadie se atreve, con conocimiento de mi propia experiencia», dijo.

Sin cortapisas, Adrián afirmó que María Corina Machado y Delsa Solórzano son las candidatas de los partidos en los que militan porque son fundadoras y los presiden pero que en general los partidos tradicionales en Venezuela son «machistas y excluyentes» de las mujeres.

¿Qué haría de llegar a Miraflores?

Entre sus propuestas de gobierno está la de destinar un porcentaje del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para financiar la educación y la salud públicas. Asegura que es posible porque se trata de un ingreso «recurrente» del Estado para un gasto recurrente. Dijo que se concentraría en aumentar sueldos y arreglar y crear infraestructura en ambas áreas.

Adrián asegura igualmente conocer los riesgos de una transición hacia la democracia. Sostiene que las transiciones son exitosas y la experiencia en algunos países como Chile lo demuestran, en la medida en que se hacen con una coalición amplia que incluya a factores del grupo que ha sido desplazado del poder. Aclaró que en dicha transición se debe aplicar justicia contra quienes violaron derechos humanos pero que se debe abandonar la sed de venganza.

«No puede haber transición si no garantizas que quienes están en el poder actualmente puedan otra vez reorganizarse para volver. A quien pueda ser desplazado del poder en democracia, puede volver, yo no digo (Nicolás) Maduro, (Diosdado) Cabello, hay muchos grupos de interés en la coalición dominante. Ellos tienen miedo a una cacería de brujas, pero lo que debe haber es justicia. Venezuela debe sanar las heridas, que se acabe que no te puedas sentar al lado de otra persona por su opinión política», dijo.

«Prohibir el aborto no impide que mujeres mueran»

Adrián promueve que la sociedad venezolana entienda que el matrimonio igualitario y darle derecho a la identidad a las personas transgénero no significarán el fin de la familia «ni del mundo», porque ya se permiten en otros países.

También recalcó que la criminalización del aborto no sirve de nada y que en cambio está a favor de un programa de educación sexual y reproductiva «agresivo» dirigido a los jóvenes desde la edad adolescente.

«El tema del aborto es un problema social que hay que atender, si no está de acuerdo con el aborto no aborte, pero tu prohibición no impide que las mujeres aborten y que mueran por no tener acceso a un aborto seguro. Es una realidad, independientemente de lo que pienses», aseveró.

Veamos el «lado B» de Tamara Adrián: