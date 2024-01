Dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) hay divisiones, contradicciones y puestas en escenas, aseguró la periodista Sebastiana Barráez, especializada en la fuente militar.

“La Fanb no es monolítica, no está unida, ni está contenta, aunque la directiva castrense lo haya negado. Pero los hechos demuestran claramente que esa cúpula que no quiere abandonar el poder ha llevado a la Fanb a una situación muy particular”, dijo la periodista en el programa CocuyoClaroyRapao, que conducen la directora de Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes, y Xavier Coscojuela, miembro del Consejo Editorial del diario Tal Cual.

Barráez advirtió que el sacudón que ocurre dentro de la institución castrense también se extrapola hacia el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“No es casual que dos de los militares sean hermanos de una magistrada, que no me cabe duda para esto es que se ha ido usando la administración de justicia militar para resolver entuertos que hay en otras áreas del poder en Venezuela”, expresó.

La columnista recordó que a través de la milicia bolivariana, un brazo de la Fuerza Armada, se oculta la plataforma electoral que tiene el Psuv. “Se ocultan grupos altamente entrenados que no son venezolanos y que defienden a la revolución. Estos escenarios hacen a una Fuerza Armada mucho más frágil”, enfatizó.

Para Barráez, las acciones del gobierno, que buscan intimidar a la oposición y a la gente, no hacen mella en la gente. “La situación del país ha puesto a la gente en una situación de sobrevivencia. Cuando pones a la gente contra la pared lo único que hace la gente es ir hacia adelante (…) La gente ha perdido hasta el miedo. Yo estoy segurísima que María Corina Machado es alguien que no va a desistir”, concluyó.

Las degradaciones fueron una puesta en escena

La comunicadora también se refirió al acto en el que se degradaron a un grupo de 33 militares acusados de traición.

“La degradación de esos militares no pudo ser ejecutada ni llevada a cabo porque muchos de ellos ya no estaban en la institución militar (…) Ahí se armó toda una fábula sobre la decisión de expulsar a estos militares. El régimen ha venido violentando todos los procedimientos para expulsar, dar de baja o degradar a los militares. Muchos de los militares degradados no tenían ni idea del acto”, destacó Barráez.

La especialista en la fuente militar enfatizó que la mayoría de esos militares no participaron en ningún acto de degradación y no son miembros activos de la Fanb, aún no se conocen los nombres de los militares que no estaban.

Barráez afirmó que las acusaciones que hizo la Fiscalía son atroces y reiteró que ella no se prestaría para realizar conspiraciones.

“Si usted tiene una sola prueba concreta de que yo he participado en esos delitos de los que se me acusa, le aseguro que yo respondo por eso”, le dijo Barráez a Tarek William Saab.

