Rodríguez sobre eliminación del interinato: «De presidente de Narnia a la seminada»

En su discurso como presidente ratificado de la Asamblea Nacional (AN) de 2020 por tercer año consecutivo y para declarar iniciado el período legislativo de 2023, Jorge Rodríguez dirigió críticas a la comunidad internacional que no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro ni al Parlamento con mayoría del chavismo, pero sí al Legislativo extendido de 2015.

En alusión a la eliminación del gobierno interino y la remoción de Juan Guaidó como presidente encargado, el exministro de Comunicación e Información también aseguró que la AN de 2020 y el chavismo, comienza el nuevo año con una «victoria esplendorosa», pero pidió «no bajar la guardia» porque, alertó, seguirán los intentos por «derrocar» al gobernante Maduro.

Países «racistas»

«Diga lo que diga la comunidad internacional racista, porque para ellos no existe África, todavía no la han llamado la nada (a la AN de 2015) pero muy pronto, de presidente (Guaidó) de Narnia a la seminada y eso es lo que repiten los medios de la comunidad internacional. No quiere decir que no lo van a seguir intentando (desplazar a Maduro) ni que nos olvidemos del inmenso daño», alertó desde la tribuna de oradores.

Advirtió que el único reconocimiento que le importa a la AN con mayoría del chavismo es el del pueblo venezolano, sin embargo destacó los esfuerzos por restablecer lazos con diversos legislativos del mundo a través de la instalación de grupos de amistad parlamentaria con países como Colombia e Italia y ante la Unión Europea. Recordó que actualmente ejerce la vicepresidencia para América Latina del Parlamento del Movimiento de los No Alineados.

«La llamada comunidad internacional, se autodenomina así un grupo de no más de 15, 16 países, serán 28, algunos países de Europa y un país del continente americano, como si en este planeta no existiera el continente africano y asiático, como si no hubiera pueblos y países dignos que están dispuestos a ser libres e independientes», fustigó.

Insistió que ante la victoria lograda que recalcó, es también «la de la paz, la libertad y la democracia», los diputados de la AN de 2020 ni el chavismo se pueden dedicar al «reposo» porque la oposición tiene una orden «del imperialismo» y la debe intentar cumplir.

«Debemos estar alerta, seguirán intentando torcer el camino de la República. Cuántos golpes de Estado no han intentado perpetrar, cuántas veces han intentando incursiones paramilitares, el asesinato del presidente de la República y no les ha bastado con la derrota, no nos queda más remedio que seguirlos derrotando», insistió.

Diputados a sus regiones

El ratificado titular del Poder Legislativo llamó de nuevo a los diputados a dar a conocer en sus respectivos estados los alcances de las leyes que ha aprobado la AN de 2020 desde su elección, pero también a ser los «ojos y oídos» de los ciudadanos ante el resto de los organismos públicos, para que se atiendan sus necesidades y se escuchen sus expectativas.

«No son diputados de cuatro paredes sino de 335 municipios de Venezuela, de 1.132 parroquias, es necesario que profundicen la presencia en cada rincón, no son diputados de capital, de reuniones, de aire acondicionado, los de Apure tienen que estar allá, los de Táchira entre las montañas, los de Lara, acompañando al pueblo en las dificultades», instó.

Conscientes de que se avecinan elecciones presidenciales, desde el Psuv también se organiza a sus estructuras de base para que acompañen la gestión de Maduro e intenten servir de intermediarios en la solución de los problemas de las comunidades

Al dar por terminada a la 1:51 p.m luego de casi dos horas, Rodríguez invitó a los diputados a tomarse la tradicional foto en las escalinatas del Palacio Federal Legislativo.