El exsecretario de la Asamblea Nacional (AN) de 2015 y del despacho del interinato de Juan Guaidó, Roberto Marrero, le pidió «revisarse» al dirigente opositor después de anunciar su renuncia al partido Voluntad Popular.

Las críticas de diferentes sectores a la conducción del gobierno interino llegan ahora de uno de sus más estrechos colaboradores en 2019 y antes de que Marrero fuese detenido por el gobierno de Nicolás Maduro.

“VP en su dirección política no está cumpliendo el fin por el cual la fundamos, liderar la política para recobrar la democracia», cuestionó el político sobre el partido que encabeza el también dirigente en el exilio, Leopoldo López.

Según Marrero, dentro de la tolda naranja «se dedicaron al G4 (UNT, AD, PJ y VP) tanto que perdieron la iniciativa. Un liderazgo claro como el que tenía la Asamblea Nacional y el presidente Guaidó se vinieron a menos y la dirección política de Voluntad Popular tiene responsabilidad en esto, incluso el propio Guaidó debe revisarse”, expresó en una carta que se divulgó este jueves 20 de octubre.

Hace dos años, el 7 de octubre de 2020, el exjefe de despacho de Guaidó salió del país con destino a México, después de haber pasado en la cárcel más de 500 días.

Marrero fue uno de los presos políticos que recibió un indulto general de Miraflores. Estuvo preso desde el 21 de marzo de 2019 y hasta finales de septiembre de 2020.

El político pudo salir de Venezuela en un segundo intento, porque el gobierno le impidió primero viajar en un avión con destino a Madrid, España, el 4 de octubre de 2020.

Por qué renunció Marrero

Una de las razones que le llevó a su renuncia, según la carta, fue la reunión en Panamá de la plataforma unitaria democrática, donde dijo que en vez de discutir cómo salir de Maduro se centraron en acabar con el gobierno interino y la Asamblea Nacional de 2015.

En esa reunión el debate no fue como salir de Maduro, el debate se centró en buscar las mil y una razones para acabar con el gobierno interino y la AN, como si esa figura constitucional dependiera de un acuerdo de una macolla política y no de un mandato Constitucional Art. 233. La naturaleza de esa presidencia encargada es el vacío de poder que generó la no elección presidencial, porque Maduro no hizo elecciones en el 2018 y cometió fraude”.

Esta decisión se produce después de que otro dirigente de VP, David Smolansky, cuestionó en una entrevista que la plataforma al visitar Panamá no haya visitado el Darién, donde miles de venezolanos arriesgan su vida para intentar llegar a Estados Unidos.

“Lamento profundamente la oportunidad que perdimos, pero insisto en que tenemos que continuar, no podemos renunciar hasta ver a Venezuela libre. Sin duda debemos replantearnos la lucha, el que se cansa pierde, hoy digo ‘Me canse de perder’ no puedo seguir viendo como en un equipo donde miles de hombres y mujeres dan los mejores años de su vida, con valor y con pasión se pierden oportunidades por un puñado de egos. ¡Hemos perdido una oportunidad única!”