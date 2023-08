El candidato a las primarias Roberto Enríquez pidió un «protocolo de solución» a la Comisión Nacional, presidida por Jesús María Casal, que contenga las estrategias para enfrentar obstáculos que se le puedan presentar a la contienda opositora prevista para el 22 de octubre, tales como las inhabilitaciones políticas.

«Creo que hay que definir un protocolo antes de las primarias, de solución a cualquier emboscada que venga de parte del adversario para que Venezuela esté clara que no vamos a quedar huérfanos y que no nos van a sacar del camino. Maduro tiene miedo a que ese 80% que no lo quiere vaya a votar, tenemos que garantizar que vayan a votar», expresó el dirigente de Copei.

Enríquez inició formalmente su campaña a la contienda opositora con la presentación de su propuesta de gobierno, en el Centro Letonia de Altamira, Chacao, desde donde se comprometió a «defender» al candidato que gane en las primarias, pero ante todo el derecho de los venezolanos a votar en las presidenciales de 2024.

«Las reuniones (entre candidatos) sí se tienen que dar, yo por lo menos formalmente le voy a pedir a la Comisión que se trabaje en un protocolo antes de las primarias con el que le queda claro al país qué se hace si inhabilitan a un candidato, si viene una agresión judicial, si se abusa del poder porque todos sabemos que hay antecedentes. Ahí está el ejemplo de Barinas, puede haber otras soluciones, lo que no podemos es llegar a ciegas a las elecciones primarias», advirtió.

Recalcó que el gobierno de Nicolás Maduro debe tener claro que «invente lo que invente» la oposición participará en los comicios presidenciales con un candidato unitario.

Mencionó que las agresiones físicas son otro escollo en el proceso de primarias y rechazó que el fiscal Tarek William Saab pida orden de captura contra el exalcalde metropolitano Antonio Ledezma y sea «incapaz» de actuar ante ataques recibidos por candidatos como Henrique Capriles y María Corina Machado.

Prepararse para «lo peor»

El dirigente copeyano lamentó que el proceso de negociación de México, en el cual participó por ser parte de la delegación de la Plataforma Unitaria, siga suspendido, pero invitó a no cesar en los esfuerzos porque las conversaciones se restablezcan y se vuelva al diálogo entre los factores políticos para alcanzar un acuerdo nacional.

«Hay que dialogar con el adversario aunque en la oposición haya gente que diga que no y lamentablemente al gobierno como que no le gusta», dijo.

Sobre el proceso de designación del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), en la Asamblea Nacional de 2020, Enríquez admitió que hay que «prepararse» para lo peor en lo que se refiere a la nueva composición del ente comicial, pero en función de trazar la mejor estrategia para enfrentar dicho escenario.

«Vamos a juntar a 80% de los venezolanos que quiere cambio y pongan los obstáculos que pongan, si vamos unidos (a las presidenciales), por eso las primarias son importantes para ir con una candidatura y si no lo logro (ganar) me voy a poner a la orden del ganador para ir (a las presidenciales), ir unidos y participar a troche y moche. No nos dejemos quebrar psicológicamente porque el adversario hará cualquier cosa para que la gente diga que no vale la pena votar ni luchar», advirtió.

Descartó que la Plataforma Unitaria, al menos de manera institucional, esté participando en la designación del CNE porque aguardan por un regreso a México. Sostuvo que solo un diálogo que sea conocido por el país «y no a escondidas» puede arrojar soluciones aceptables para la crisis.

El candidato a las primarias presentó su programa de gobierno. Foto: Mairet Chourio

Propuestas de gobierno

Entre las propuestas de gobierno esbozadas por Enríquez estuvo la ratificación de que impulsará la reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela (BCV) para quitar al ente emisor la potestad de «imprimir dinero inorgánico» causante de la inflación. Aclaró que el BCV seguirá funcionando con sus trabajadores, aunque insistió en llamarlo «cierre».

«Por cada dólar que ingrese al país debe haber un bolívar, así en 30 días se acaba con la inflación y se puede restablecer la economía en seis meses», aseguró.

El candidato cuenta con el mismo asesor económico del candidato argentino a la presidencia, Javier Milei. Se trata del profesor de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Steve Hanke. El copeyano aseguró que no es una «copia» de la propuesta de gestión del argentino.

Prometió igualmente reducir el número de ministerios a la mitad, así como los entes autónomos, además de llamar a licitaciones a empresas privadas para el rescate de obras inconclusas, recuperación de servicios públicos y de la flota de transporte pública, porque advitió, «el Estado no podrá solo».

Asimismo, eliminar el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a 8% (actualmente en 16%) y el Impuesto Sobre la Renta a por lo menos 18% (de 22%), a cambio de aumentar la base de recaudación.

Aseguró además que de ganar las primarias y luego las presidenciales, recuperaría la red hospitalaria, así como el salario del personal de salud y de los docentes del país.

