La candidata a las elecciones primarias de la oposición, Delsa Solórzano, reiteró su propuesta al resto de los candidatos a la contienda opositora sobre la necesidad de un «Plan b» en caso de que el ganador de las primarias no pueda inscribirse como abanderado presidencial en 2024, por causas como las inhabilitaciones políticas.

Al ser consultada en rueda de prensa sobre si ha habido reuniones entre los aspirantes a Miraflores para tratar de llegar a un acuerdo, aseguró que no se han concretado conversaciones.

El lunes 14 de julio se produjo una reunión privada entre los candidatos junto con la Comisión Nacional de Primarias, para iniciar una evaluación de los pasos a seguir para enfrentar «amenazas» a la elección interna.

«No no ha habido reunión, hay bilaterales, yo me reuno con los candidatos que son amigos míos, conversamos, intercambiamos ideas, pero reunión de candidatos no ha habido, yo sé que hubo un grupito que se reunió en estos días y me cuentan, pero no ha habido ningún avance en cuanto a la necesidad de un plan b», admitió.

Desde la sede de Encuentro Ciudadano en Altamira, insistió en que las inhabilitaciones políticas son inconstitucionales, pero que son «una realidad» porque el gobierno de Nicolás Maduro no cumple con la Carta Magna.

Rechaza «dedazo»

«Usted gana el 22 de octubre y el 23 le puede pasar cualquier cosa ¿Qué pasa si el candidato, incluyéndome a mí, no se puede inscribir? ¿Se deja al país sin candidato? ¿Cambiamos el dedazo del G4 por el del que gane las primarias? No creo en eso. Creo que responsablemente los candidatos tenemos que sentarnos y tener un plan b, un plan c y un plan w por si acaso, ello no implica que tengan que ser público y le vamos a entregar al régimen en bandeja de plata un orden de sucesión», recalcó.

Admitió de nuevo, sin decir nombres, que «hay candidatos que no quieren reunirse» y tildó de egoísmo «ese temita de si no soy yo, no es nadie» (en alusión velada a María Corina Machado) porque no es lo que merece el país que, afirmó, clama por un liderazgo que ponga los intereses de Venezuela por delante.

Recalcó que para que haya consenso fuera de las primarias, todos los candidatos deben renunciar y ella no lo hará.

También se refirió a la pronta designación del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). en la Asamblea Nacional de 2020. para advertir que la Plataforma Unitaria no está negociando ningún cargo de rector con el gobierno de Maduro.

Agregó que si algún partido está en conversaciones con ese fin lo hace a título individual y tendrá que asumir su responsabilidad ante la opinión pública.

Siguen amenazas de muerte

La diputada de 2015 alertó que tras su denuncia del fin de semana, han continuado las amenazas de muerte en su contra y de su familia, a través de la misma cuenta en la red social Facebook en su caso y vía Whatsapp en el de su esposo.

Solórzano hizo hincapié en que no aceptará la protección de organismos del Estado ofrecida tanto por la Fiscalía como por el gobierno de Nicolás Maduro «porque no confía en quienes persiguen a la disidencia política, encarcelan y torturan a presos políticos en el Sebin y la Dgcim».

Rechazó además que el Ministerio Público haya designado al fiscal nacional 94 de derechos humanos, Renny Amundaraín, «hombre de confianza de Tarek William Saab» y quien dirigió las investigaciones en el caso de las muertes de los jóvenes estudiantes Neomar Lander, Fabián Urbina y el general Raúl Isaías Baduel.

Dijo además que dicho funcionario también ha manejado casos contra los portales informativos Armando Info y La Patilla, mientras se desempeñó como fiscal 98 del Área Metropolitana de Caracas.

Solórzano expresó que estaba consciente de que no será fácil profundizar la campaña electoral para las primarias que inicia este 22 de agosto y del riesgo que corren los candidatos, especialmente durante los recorridos en comunidades, pero confía en que serán protegidos por «Dios y la Virgen» y la gente en la calle como ya ha ocurrido, porque los «violentos» no son mayoría.

Solórzano alertó que recibió nueva amenaza el domingo. 13 de agosto. Foto: Mairet Chourio

«La gente nos cuida»

«La gente nos cuidó en Vargas, nos abrió las puertas de sus casas para protegernos, eso mismo nos ocurrió en Carúpano y en Apure. Mi equipo de seguridad son unos jóvenes que lo que tienen son ganas y voluntad de cambiar a Venezuela y que no tienen ni una china en el bolsillo. Dios y la Virgen y la gente que nos cuida, está consciente de lo que está pasando y tiene ánimos de cambio», sostuvo visiblemente emocionada, al ser consultada sobre las medidas de seguridad que adoptará en sus recorridos.

Recriminó que se vean las caras de los agresores de candidatos y sus equipos, como fue en su caso en La Guaira y de Capriles en Valencia y Apure en videos publicados en redes sociales y no haya ningún detenido, pese a que han sido denunciados ante los organismos correspondientes.

«La denuncia la hice el sábado (12 de agosto) y recibí otra amenaza el domingo, esta persona que se identifica como Danna Valentina que ya cambió de foto de perfil y borró algunos mensajes, dice que no le importa y que si piso territorio rojo me mata. Esto no es normal, no podemos acostumbrarnos a esto. La persecución es un crimen de lesa humanidad y no nos vamos a quedar callados», advirtió.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...