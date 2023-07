Ricardo Sucre: Cada candidato habló para su público #Noticocuyo

Para Ricardo Sucre, politólogo, periodista y especialista en psicología social, todos los candidatos que participaron en el debate realizado este miércoles en la Universidad Católica Andrés Bello tuvieron sus frases memorables dirigidas a su público y, en su opinión, el que salió mejor parado fue Carlos Prosperi, con una calificación de 8.

En esta edición especial de Noticocuyo los periodistas Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo; Celina Carquez, coordinadora editorial del portal Crónica.uno y experta en el tema electoral; y Xavier Coscojuela, miembro de la directiva de Tal Cual conversaron con dos invitados: Colette Capriles y Ricardo Sucre.

“Fue una revelación. (Prosperi) Fue uno de los pocos que habló de los errores y pidió disculpas. En general, su línea de tiempo la vi bien. Su definición del gobierno fue acertada al llamarla «autoritarismo”.

Al ser consultado sobre las declaraciones de Prosperi sobre las becas Ayacucho y el plan de primer trabajo, el especialista consideró que el país no quiere escuchar promesas. “Prosperi no dijo nada extraño, pero el tono no era como volver al pasado. Yo lo que le pediría a Prosperi es que detalle esa propuesta, cuánto cuesta eso en términos de presupuesto”, enfatizó.

Sucre reconoció la visión estratégica de Andrés Caleca y habló del desorden estratégico dentro de la oposición que ha tenido en los últimos años. También destacó la visión de Tamara Adrián y cómo realizó la introducción de los temas y el nivel conceptual que maneja. Calificó a ambos con un puntaje de 7.

Sucre saludó la posición de Adrián y la necesidad de formar alianzas.

También comentó las intervenciones de Superlano y su visión pragmática que le permite evaluar bien el momento político que atraviesa el país; mientras que sostuvo que María Corina Machado no hizo propuestas innovadoras. “Siento que fue ella en su discurso”, señaló.

El politólogo destacó que Andrés Velásquez mantuvo una posición desafiante, pero opina que a un político de su talla ya no le queda ese discurso.

En opinión de Sucre, Pérez Vivas se mostró como un candidato old fashion; mientras que Delsa Solórzano tiene la necesidad de diferenciarse de candidatos como Machado. “Ese modo también, el tono de regaño, que se van a deshacerse del régimen. En el tratar de diferenciarse )Solórzano) pierde la sustancia”, comentó.

Para Sucre, la posición de los candidatos durante el debate fue hablarle a su público.

“(Henrique) Capriles perdió la oportunidad, y lo decía Colette, el tema es la conversación. Allí hay un plus de que los candidatos conversaron viéndose las caras y Capriles perdió esa oportunidad. No tanto en el debate, sino detrás de las cámaras. Sí perdió la oportunidad”, aseguró.

Sucre le recordó a los candidatos que tienen que recrear las situaciones, no anunciarlas porque el gobierno autoritario las anula. “Produce las situaciones y esperas que pase algo como 1988 en Chile. Que salga alguien del gobierno sí, perdimos”, sostuvo.

“Lo que yo le pediría a los candidatos, más que firmar cosas, es que tengan una convicción clara de que son actores políticos que van a jugar con reglas democráticas y que deben construir el respeto frente al país”, sentenció.

Sucre reflexionó y dijo que los ciudadanos comunes pueden interpelar a los políticos. “Es necesario que los venezolanos se involucren un poco más en las conversaciones. Hay que tratar de poner los temas claves en la opinión pública y eso puede ser de interés. El público se engancha cuando el tema político es bien tratado”, finalizó.