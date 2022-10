La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, insistió en que las reglas que rijan las primarias para escoger al candidato presidencial de la oposición deben «excluir» cualquier participación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y garantizar que todos los venezolanos en el exterior, mayores de 18 años, puedan votar.

«Las reglas de las primarias deben estar claras y todavía no lo están, ese reglamento tiene grandes márgenes de libertad, no queda claro como se hará para que voten todos los venezolanos en el exterior, no lo niega y eso es positivo pero no es remotamente suficiente, se puede hablar de esfuerzo para que la gente vote y solo se pone una mesa en un lugar pero no es suficiente», advirtió la aspirante a Miraflores.

Durante una entrevista con VPI TV, la dirigente política reiteró su rechazo a los argumentos favor del apoyo técnico del Poder Electoral para los comicios internos de la oposición, según los cuáles por ejemplo, es «más barato» contar el sistema automatizado.

«Ellos (los que están a favor) cuentan con que el régimen financie una evento que es para sacar al régimen, la gente no se chupa el dedo, puede (el CNE) decir que sí darán apoyo técnico y retirarse una semana antes, porque así actúan, esto tiene que ser como la gente lo exige», enfatizó.

Deben participar inhabilitados

El pasado 19 de octubre, la Plataforma Unitaria Democrática publicó un «reglamento marco» que servirá de base para la escogencia del candidato unitario de la oposición y advirtió que sería la Comisión Nacional de la Primaria la que diseñaría las acciones para ejecutar dichas reglas generales.

Para actores políticos y analistas, el reglamento anunciado deja muchas dudas en el aire en cuanto a que no está clara la participación del CNE, el voto en el exterior y que no contempla auditorías, entre otras.

Machado alertó que si el CNE interviene en el proceso interno generará desconfianza en el electorado porque no se puede utilizar un sistema automatizado, afirmó, que está «diseñado para el chavismo se eternice en el poder». También hizo un llamado a los venezolanos en el exterior para que exijan su derecho a participar.

La exdiputada nacional también se mostró a favor de que cualquiera que aspire a liderar el cambio político en el país participe en las primarias. Subrayó que las inhabilitaciones políticas no son legítimas ni legales y es la ciudadanía la que debe habilitar.

«Nadie tiene derecho a negarle a ningún venezolano que quiera ofrecerse para liderar este proceso que tiene enormes riesgos, que esté dispuesto a hacer las cosas como son hasta el final, no para transarse con el régimen», dijo.

Lea más en: Voto en el exterior, transparencia y financiamiento: dudas sobre reglamento de primaria, según expertos

«No son un evento del G4»

Machado emitió duras críticas contra el llamado G4 (Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular y Primero Justicia), partidos que junto a otras seis organizaciones políticas llevan la dirección de la Plataforma Unitaria Democrática.

A su juicio, el cuarteto político ha realizado acciones que han contribuido con la estabilidad de la administración de Nicolás Maduro, entre ellas «negociar» a espaldas de los venezolanos. Los señaló de «traicionar» la confianza de la gente.

Por ser la Plataforma Unitaria la instancia que decidió ir a primarias con la suma de otros factores fuera de la coalición, Machado también advirtió que la escogencia es un proceso de la sociedad venezolana, no del G4.

«Si son solo del G4 votarán los señores que creen en esas organizaciones y allí elegirán el candidato del G4 pero de eso no se trata, se trata de que la sociedad venezolana diga vamos a iniciar algo distinto, que queremos un cambio de verdad», expresó.

Sobre el adelanto de elecciones presidenciales, asomado por Maduro y Diosdado Cabello y que incluso sean antes que las primarias, Machado señaló que solo buscan «distraer» y denotan preocupación por parte de Miraflores por el éxito que puedan tener las internas de la oposición.

Llamó a definir una fecha razonable para las primarias, sin apuros, pero sin demorar un día más de lo técnicamente posible. Mencionó que Vente Venezuela no propuso nombres para la Comisión Nacional de la Primaria pese a que le fue requerido y pidió que fuera un equipo de gente honorable, sin vinculaciones partidistas.

Gobierno interino socavado

Sobre la continuidad o no del Gobierno interino para 2023, Machado también responsabilizó al G4 del declive de una figura que contó con gran apoyo nacional e internacional.

«El propio interinato se socavó así mismo y eso fue algo que durante mucho tiempo se lo advertimos, yo lo decía, el poder, la fuerza, el respaldo, tiene que estar en la gente y no en cuatro partidos que constituyeron una especie de cartel. Hoy ese cartel tiene agarrado al interinato, sometido porque al final necesita los votos para cualquier decisión que se tome en la AN, que no necesariamente le conviene a la gente sino a esos partidos para seguir repartiéndose el dinero, los privilegios», señaló.

Aseguró que el fracaso del Gobierno interino como estrategia política, más las denuncias de corrupción sobre el la administración de los activos en el exterior y de la ayuda internacional humanitaria, hizo un gran daño en materia de confianza dentro y fuera del país. Recalcó que las primarias son una oportunidad para la recuperación de dicha confianza.