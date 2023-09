El secretario general del partido Acción Democrática (AD) Henry Ramos Allup dijo estar de acuerdo con que la oposición tenga un «plan b» en el caso de que las primarias opositoras sean ganadas por un candidato que esté inhabilitado por la Contraloría General de la República, para que el antichavismo no pierda «por forfait» en las presidenciales de 2024.

«No queremos inhabilitaciones, pero si por casualidad el gobierno insiste, la oposición no puede dar forfait electoral. ¿Cuál es el mecanismo de sustitución? No lo sé, ¿Se ha discutido?, tampoco, pero tenemos 13 candidatos en la primaria, todos son muy buenos y tenemos que defenderlos a todos. Si el gobierno persevera, tenemos que tener una respuesta para el país», sostuvo durante una entrevista en Venevisión, transmitida este 10 de septiembre.

Pese a las últimas amenazas formuladas desde el chavismo contra la consulta prevista para el 22 de octubre, el expresidente de la Asamblea Nacional (AN) sostuvo que a Miraflores «le conviene» que haya primarias porque se encuentra en medio de conversaciones con Estados Unidos para el levantamiento de sanciones internacionales.

«Quedaría muy mal Miraflores si sabotea o si impide de alguna manera que la oposición haga sus primarias, soy capaz de decir que al gobierno le interesa que la oposición haga sus primarias. ¿Qué pasaría?, Seguramente la exigencia que le habrá hecho la Casa Blanca a Miraflores, entre otras, para quitar sanciones personales o al país, pasan porque haya elecciones libres y competitivas», expresó.

En caso de que el poder político frene la primaria, se pregunta cómo se sentaría con EEUU para hablar de las medidas restrictivas, por lo que cree que el gobierno de Nicolás Maduro «no anda en ese plan».

Estimular participación electoral

En esta semana que culmina, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, anunció que la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional de 2020 inició una investigación sobre el financiamiento de la primaria opositora y hubo rumores de acciones de la policía política del gobierno de Nicolás Maduro, Sebin, contra miembros de la Comisión de Primaria.

El exdiputado cree que el ambiente a favor de las primarias entre la ciudadanía se ha ido construyendo «poco a poco» y que la labor tanto de los candidatos como de los partidos políticos es estimular aún más la participación de la gente el 22 de octubre para que el proceso sea exitoso.

En este punto dijo diferir del candidato a la primaria, Henrique Capriles Radonski, quien recientemente dijo que no «hay ambiente» para la contienda interna, porque los venezolanos están enfocados en resolver su día a día.

«Yo veo que el propio Henrique está haciendo un recorrido por todo el país, me parece muy bien. Lo están haciendo los demás candidatos. Eso estimula la participación electoral que, en definitiva, es lo que nosotros queremos, porque no podemos tener un proceso lánguido, sin concurrencia», advirtió.

Seguirán negociaciones

Sobre el tema de las negociaciciones entre el gobierno de Maduro y la oposición y las conversaciones entre Miraflores y el gobierno de EEUU, Ramos Allup manifestó que según informaciones que maneja los contactos continuarán.

«Tengo entendido que esas reuniones van a continuar, como van a continuar las reuniones que hace la Plataforma Unitaria Democrática con Miraflores con sus representantes, por un lado está Gerardo Blyde y por otro el doctor Jorge Rodríguez que encabeza la delegación del gobierno y no son reuniones en las catacumbas, que incluso tienen mediación del Reino de Noruega, no son reuniones escondidas, yo soy convencido de que el diálogo siempre es necesario», señaló.

Pese a ello, indicó que el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) no fue negociado y que tiene la misma composición que el designado en 2021 de 3 a 2. Alabó la experiencia en materia electoral de los dos rectores vinculados a la oposición que son Aimé Nogal y Juan Carlos Delpino, relacionado precisamente con AD, propuestos por la academia y la sociedad civil.

«Es también 3 a 2 ¿cuál es la extrañeza? Ahora ahí está el CNE, ese que está ahí ¿Qué vas a decir, que no participas?», acotó.

AD no conversa con militares

El dririgente adeco subrayó que el cambio político es necesario en Venezuela y que quien está en Miraflores «se tiene que ir», lo cual no significa, aclaró, que se debe buscar el exterminio del chavismo tras abandonar el poder.

«Yo no veo ese paisaje, si los actuales gobernantes pierden las elecciones en un sistema libre y competitivo, que es el que nosotros queremos, tiene también garantizada su existencia, porque nosotros no estamos jugando a la desaparición política de nadie», aseguró.

Subrayó que la vía que defiende AD es electoral y constitucional y recalcó que no conspira ni conversa con militares. Dijo que tampoco sabe qué sector del antichavismo lo hace.

Reconoció que en 2017 pensó en aspirar a la Presidencia de la República tras dejar el cargo de presidente de la AN, con miras a las presidenciales de 2018, pero que ya «no es el momento». Reveló incluso que se iban a celebrar primarias para entonces pero como las iba a ganar él, un grupo de partidos políticos que no especificó, «las saboteó».

«Lamentablemente prefirieron que fuera presidente Nicolás Maduro otra vez a que fuera presidente Henry Ramos Allup y aquí están las consecuencias», reprochó.

No hay reconciliación con Bernabé

Ramos Allup también se refirió a la situación interna de AD, partido próximo a cumplir 82 años en medio de una intervención ordenada en 2020 por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con la que se impuso a Bermabé Gutiérrez como máxima autoridad y se le dio el control de la tarjeta ante el CNE.

Dijo que dicha judicialización es «artificial» porque él (Ramos Allup) sigue siendo el secretario general adeco y que la dirigencia y militancia verdadera no es «sumisa al gobierno». Espera que a mediano plazo, en procura de elecciones libres en el país, esa medida se revierta.

«No hay reconciliación con Bernabé Gutiérrez. Eso no lo digo yo, eso lo dice la militancia del partido. La militancia del partido no quiere nada con quienes se prestaron junto con Miraflores, a que le estén violando un partido. El partido no perdona», sentenció.

