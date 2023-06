¿Qué opinan los candidatos opositores sobre el aborto, matrimonio igualitario y cambio de identidad para personas transgénero? #LadoB

La despenalización del aborto, el matrimonio igualitario y el cambio de identidad para las personas transgénero, son tres temas que no aparecen en las agendas principales de la mayoría de los candidatos que participarán en las primarias de la oposición para definir a quien se enfrente al chavismo en las elecciones presidenciales de 2024.

En entrevista exclusiva con Efecto Cocuyo, en el «Lado B» de los candidatos a las primarias, los políticos opositores fueron consultados sobre estos temas álgidos y de interés social en Venezuela. A continuación conozca sus respuestas.

Sobre el aborto: las candidatas lo ven más claro, pero los candidatos no tanto

Sobre la despenalización del aborto hay posturas bastante claras. Delsa Solórzano, afirma que en el tema del aborto «la sociedad tiene que avanzar» y que es necesaria la protección de la mujer y de los niños, especialmente de quienes están en una situación de pobreza económica.

«La cantidad de niños abandonados que hay. La enorme cantidad de niñas que paren niños. Son temas de los que no se hablan. En Venezuela no hay educación sexual porque es que no hay educación en las escuelas», resaltó la candidata del partido Encuentro Ciudadano.

Mientras tanto, Tamara Adrián fue mucho más enfática al decir que lo que ella piense sobre el aborto es poco importante ya que es una cuestión fundamental que hay que resolver en la sociedad venezolana. «Son problemas sociales a los que hay que darles solución. Si tú no estás de acuerdo con el aborto, no abortes. Pero tu prohibición no impide que las niñas y mujeres aborten y que mueran por no tener acceso a un aborto seguro», expresó la candidata.

Tamara Adrián también afirmó que «el Estado tiene que asumir que ese programa de salud sexual y reproductiva incluya el acceso universal a los métodos anticonceptivos» y que hay que tener un programa «mucho más agresivo» en temas de salud sexual y reproductiva.

María Corina Machado dijo que «el valor más importante es el valor de la vida» y que es algo que ha defendido siempre. Sin embargo, aseveró que entiende que hay «circunstancias extremas donde las vidas pueden estar en riesgo». La coordinadora nacional de Vente Venezuela dijo que «son decisiones en las cuales los abortos terapéuticos se pueden justificar. Hay circunstancias extremas como violaciones en niños y menores de edad».

María Corina Machado (@MariaCorinaYA) cree que en “circunstancias extremas”, en donde la vida de la madre y del hijo puedan estar en riesgo, “los abortos terapéuticos se pueden justificar”.



Conoce su #LadoB aquí ➡️ https://t.co/BkS9ruCQgN pic.twitter.com/jMUec6zdzH — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) June 19, 2023

Los candidatos tienen menos claro este tema. Políticos como Roberto Enriquez y César Pérez Vivas afirman que están «a favor de la vida» y que comprenden esto desde la concepción del feto. Enriquez fue enfático al decir que está en contra de la idea del aborto y afirmó que no es posible despenalizarlo.

«No puedes despenalizar el aborto porque detrás del aborto hay un entorno y una industria. La alternativa es la adopción», aseguró el candidato. Pérez Vivas dijo estar de acuerdo con «el aborto terapéutico para proteger la vida de la madre, pero siempre defendiendo la vida del concebido».

Políticos como Carlos Prosoperi y Freddy Superlano esquivaron el tema y pusieron la responsabilidad en el parlamento venezolano. Afirmaron que es un tema legislativo y que el presidente no tiene jurisdicción en este aspecto. Henrique Capriles resaltó que este es un tema sobre el que hay que debatir y no eludirlo, pero dijo que para él «el aborto no puede ser un método anticonceptivo».

Andrés Velásquez también recordó que es católico y que está contra el aborto, pero dijo comprender que «hay ocasiones que lo requieren». Mientras tanto, Andrés Caleca decidió no responder la pregunta de forma explícita. En su lugar, afirmó que la democracia del siglo XXI no es «un gobierno para las mayorías. Sino un respeto para las minorías». Con esta misma respuesta, Caleca resolvió responder el tema del matrimonio igualitario y el de el cambio de identidad para las personas transgénero.

El matrimonio igualitario: igualdad de derechos para todos, pero con matices

En el tema del matrimonio igualitario los candidatos de la oposición también mostraron sus diferencias y similitudes. Tanto María Corina Machado, como Henrique Capriles dijeron estar de acuerdo con la unión entre personas del mismo sexo. Machado utilizó el término de «unión libre», mientras Capriles dijo que el «matrimonio igualitario» no le hace daño a nadie.

Freddy Superlano ofreció una postura más relacionada con el mundo de las leyes al afirmar que este es un tema de derechos civiles. «Todos los derechos para todas las personas. Los derechos civiles tienen que ser progresivos en este país», dijo el representante de Voluntad Popular.

César Pérez Vivas dijo que no se le puede llamar matrimonio a la unión de personas del mismo sexo, pues para él la única forma de tener matrimonio es «la unión del hombre y la mujer para construir la familia». Sin embargo, Pérez Vivas dijo estar de acuerdo con las relaciones de hecho. Roberto Enriquez se mostró en la misma linea y aclaró que no es homofóbico.

Carlos Prosperi no dijo si estaba de acuerdo o no, pero enfatizó que «la vida privada de las personas se debe respetar y que cada quien con su vida puede hacer lo que quiera». Para Andrés Velásquez este no es un tema fundamental en el país en este momento, pero que eventualmente «se abordará sin complejos». Por su parte, Delsa Solórzano afirmó que la constitución venezolana «exige el reconocimiento progresivo de derechos humanos», y dijo que «Venezuela tiene una deuda enorme con esto y que hay que avanzar claramente en el reconocimiento de los derechos para todas las personas».

“Yo creo que en el subconsciente de la gente eso no está como un tema prioritario”



Sin embargo, Andrés Velásquez asegura que el matrimonio igualitario es un tema que debe ser tratado “sin complejos en el momento que tenga que abordarse”



Mira su #LadoB ➡️https://t.co/TWjhy4PgSq pic.twitter.com/eq4r8w2C5p — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) June 20, 2023

Tamara Adrian dijo que el matrimonio igualitario ya existe en muchos países y que «la vida continúa». Afirmó que este tipo de temas tienen que asumirse «a pesar de los prejuicios de la gente». Andrés Caleca recordó la importancia de respetar a las minorías.

Sobre el cambio de identidad para personas transgénero en #LadoB

Las visiones en el tema transgénero se diluyen un poco más y, en algunos casos, este apartado ni siquiera resulta importante para algunos candidatos. Tamara Adrián insistió en que se trata de un problema social y que hay que darle solución a pesar de los prejuicios de las personas. Además, expresó que quienes dicen que este tipo de ideas quieren acabar con la familia están equivocados.

Freddy Superlano optó por dejarle esta discusión al parlamento y explicó que, en este momento, este tema no es urgente. Afirmó que este y otros temas estarían en su agenda en segundo plazo, «luego de tener el país estabilizado».

Roberto Enriquez fue bastante claro al decir que está en contra de la «ideología de género» en todo lo relativo a los niños, pero que el adulto puede hacer con su vida lo que quiera. Sin embargo, Enriquez aseguró que para él existen solo dos sexos y dos géneros. César Pérez Vivas dijo que «si una persona quiere que se cambie su identidad, perfectamente es posible resolver esa situación», pero destacó que es algo que le responde al poder legislativo.