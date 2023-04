Qué ocurre en la alcaldía del municipio Cardenal Quintero de Mérida

Durante la tarde de este martes 11 de abril, mediante un video publicado en redes sociales, Yovany González, alcalde del municipio Cardenal Quintero del estado Mérida, anuncia la renuncia al cargo que venía ejerciendo desde 2021.

La versión del video que publicó el medio de comunicación Mérida es noticia no está completa y se corta justo en el momento en el que el funcionario -sentado en una silla- pareciera que explicara los motivos de su dimsiión.

“Es fuerte cuando queremos ayudar a las personas, pero no contamos con los recursos. Cada día se nos hace más difícil la tarea a la hora de dar respuestas; ya que como gobernantes somos responsables de todo en el municipio, pero se nos priva de muchas cosas”, dice el mandatario local en el video.

En la grabación González ofreció disculpas al personal que labora con él en la alcaldía andina y aseguró que en menos de un año se realizó “más trabajo que en anteriores mandatos”.

“Gracias al trabajo de cada uno de ustedes pudimos darnos cuenta que si se puede sacar a un municipio adelante; hoy pido disculpas a ese personal que me ha apoyado, a mi equipo de directores, a mi equipo de coordinadores, al personal obrero, y a todos los que me apoyaron durante mi campaña, a todos los que me apoyaron en mi gestión de gobierno y a quienes no también”, dijo González.

Alcalde desaparecido

El Diario de Los Andes reseñó la mañana de este martes que desde el pasado 17 de marzo se desconoce el paradero de González y que hasta este lunes 10 de abril en la Alcaldía no se tiene la justificación de su ausencia, ni la renuncia a su cargo, según informó Francis Barrios, directora general del despecho municipal.

Según el medio local, Barrios instó a los organismos competentes a iniciar los trámites legales respectivos, tras el abandono del cargo por más de quince días, sin justificación o información alguna.

La directora general afirmó que tal escenario creaba un vacío en el cargo, por lo que notificaron a los organismos con competencia iniciar los trámites legales y jurídicos establecidos en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

González fue elegido en los pasados comicios realizados el 21 de noviembre de 2021, para un periodo de cuatro años en el cargo. Fue el abanderado de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

El 1 de abril, Voluntad Popular informó que el alcalde había pasado a pertenecer a sus filas de militantes y el burgomaestre fue juramentado en el Encuentro Municipal de Activistas (EMA), en el marco del proceso de relegitimación de las autoridades del partido naranja.

“Aquí estamos para trabajar y seguir haciendo las cosas, a pesar de las adversidades. No nos doblegamos y seguimos hacia adelante”, dijo González, según una nota de prensa de la tolda naranja.