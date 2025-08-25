Psuv califica de hipócrita posición de Trinidad y Tobago sobre Venezuela

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, tildó de “hipócrita”, la posición del gobierno de Trinidad y Tobago sobre Venezuela, que por un lado asegura tener buenas relaciones con la administración de Nicolás Maduro y por el otro, dice respaldar el despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe.

“El pueblo de Trinidad y Tobago no se siente orgulloso de sus gobernantes, es vergonzoso (…) es mentira que quieren a Venezuela y le caen a plomo a las lanchas que detectan con venezolanos, hipócrita”, fustigó Cabello durante la rueda de prensa semanal de la tolda roja con medios de comunicación del Estado.

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, expresó este fin de semana que apoyan el operativo militar estadounidense en el Caribe para combatir el narcotráfico. La mandataria fue más allá y advirtió que en el caso de un conflicto entre Guyana y Venezuela no dudarán en respaldar acciones a favor del territorio guyanés.

“Si el régimen de Maduro lanza algún ataque contra el pueblo guyanés o invade el territorio guyanés y el gobierno estadounidense solicita acceso al territorio trinitario para defender al pueblo de Guyana, mi gobierno se lo concederá sin reservas”, declaró la primera ministra.

Cabello respondió que no es política de Venezuela atacar a sus vecinos, pero recalcó que el territorio Esequibo, en disputa con Guyana desde hace más de 100 años, es venezolano.

Milicia en cada circuito comunal

Pese a que algunos puntos habilitados en la parroquia 23 de Enero y el centro de Caracas lucieron vacíos y solo con presencia de milicianos y efectivos de la Guardia Nacional (GNB), para Cabello, la jornada de alistamiento en la Milicia Bolivariana de este 23 y 24 de agosto, fue “épica, extraordinaria y cargada de moral revolucionaria”.

“Ha sido la respuesta inmediata de un pueblo que sabe cuál es su rol, que se ha preparado históricamente para defender la patria de cualquier agresión (…) La respuesta fue extraordinaria, es una lección de dignidad”, sostuvo el número dos del chavismo.

Recordó que este viernes 29 de agosto y sábado 30 de agosto habrá una segunda tanda de alistamiento en la Milicia.

Sobre el tema de la Milicia, Cabello también indicó que por cada uno de los 5.336 circuitos comunales del país habrá una representación de dicho cuerpo, además de los cuadrantes de paz. Aprovechó para rechazar lo que a su juicio es la subestimación de quienes integran la Milicia al señalarse, despectivamente, que está integrada sólo por gente de la tercera edad.

“La primera condición de un miliciano es que tiene que amar la patria”, defendió.

También lo hizo con la capacidad del chavismo para organizarse y “defenderse” de las amenazas y aplaudió a la “nueva oposición”, que pese a las diferencias tiene un discurso en rechazo a las amenazas de EEUU.

“Irán a gobernar este país dentro de 700 años que es poco, no van a volver a gobernar más nunca este país”, reiteró.