«Prudencia» priva entre países ante extensión de AN de 2015 sin interinato, señalan internacionalistas

Desde la instalación de la Asamblea Nacional (AN) de 2015 el pasado 5 de enero de 2023, previa decisión de extender su mandato por otro año y eliminar el gobierno interino, cuatro son los países – Estados Unidos, Canadá, Francia y Alemania – que se han pronunciado en respaldo a la lucha de la oposición venezolana por recuperar la democracia.

El apoyo al antichavismo es unánime, a raíz del desconocimiento a las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2018 y 2020 en Venezuela, y se mantiene entre buena parte de la comunidad internacional; pero hay «matices» en los pronunciamientos que, a juicio de analistas, denotan cierta «prudencia» de países como Francia y Alemania, a diferencia de EE. UU., ante el complicado escenario legal que dejó la supresión de la presidencia encargada y que la AN asuma competencias ejecutivas.

«Veo ponderación por parte de gobiernos que antes reconocieron a Juan Guaidó y se ha optado por esperar a ver hacia dónde van las cosas, cuál es el objetivo de la AN de 2015, porque hasta ahora pareciera que eliminar el gobierno interino fue una decisión unilateral sin nada a cambio por parte de (Nicolás) Maduro. La política de los países es la de esperar a ver cuál es la estrategia de la oposición en lo adelante», señaló el presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, Juan Francisco Contreras.

Apoyo a las «fuerzas democráticas»

Contreras manifestó que de por sí ya era complicado para algunos países reconocer al Parlamento con mayoría opositora más allá del fin de su mandato constitucional en 2021 y, por ende, la extensión del Gobierno interino constituido en 2019. Ahora lo es más, puesto que la representación administrativa y diplomática ante los Estados se hace entre gobiernos, función que cumplía el presidente encargado y no entre Parlamentos.

En sus respectivos comunicados, tras la instalación de la AN de 2015, los gobiernos de Francia y Alemania no mencionan expresamente su reconocimiento al Parlamento sino a las «fuerzas democráticas» de Venezuela, en alusión a la oposición y a su objetivo de lograr elecciones libres.

«Francia apoya a las fuerzas democráticas de Venezuela que se organizan como desean. No nos corresponde a nosotros comentar sus decisiones en este área», se limitó a expresar el gobierno francés sobre la medida de suprimir el interinato y la extensión de la AN.

Al respecto, el portavoz del gobierno alemán, Christian Wagner, solo indicó que han «tomado nota» de la decisión, no sin abogar por una «oposición unida» y su «papel decisivo» para lograr una de una solución política a la crisis en Venezuela.

«Naturalmente, apoyamos a las fuerzas democráticas de Venezuela en el objetivo de hallar una salida a la crisis mediante elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y creíbles», reza el escrito.

Complicaciones legales

Para el directivo del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, Iván Rojas, si bien países de la Unión Europea (UE) no reconocen los comicios de 2018 ni 2020 también están en una «posición incómoda», antes con la extensión del interinato y ahora con su eliminación mientras se mantiene la AN de 2015.

De allí que, acotó, no dejan claro el reconocimiento al Parlamento opositor. Aunado a ello, coincide con Contreras al advertir que el Poder Judicial de cada país, de acuerdo con su legislación es libre de determinar a quién corresponde el manejo de los activos en el exterior y la representación en los juicios.

«Es difícil mantener apoyo a una Asamblea Nacional virtual con diputados en el exilio, no pasa con Estados Unidos al que le resulta más incómodo la división de la oposición, pero hay otros países que no saben quién es el interlocutor de la oposición. Es complicado porque no solo son los gobiernos sino los poderes judiciales, la lucha legal se complica, es difícil anticipar qué pasará con el juicio por el oro en Inglaterra, por ejemplo», advirtió.

Sostuvo que si bien Inglaterra no reconoce a Maduro como presidente no está obligada a reconocer a ese Consejo de Protección de Activos designado por la AN de 2015.

Contreras añadió que le corresponde a la AN de 2015 explicar bien a la comunidad internacional de qué se trata la nueva vocería en el manejo de los activos, justificarla y defenderla, pero quedará a criterio de cada país que desconoce al gobierno de Maduro y a la AN de 2020, aceptarlo.

Reconocimiento de EE. UU. y Canadá

El gobierno de Estados Unidos fue el primero en pronunciarse en respaldo a la decisión del llamado G3 (Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo) más el Movimiento por Venezuela (MPV) y reconocer extensión de AN de 2015. De hecho lo hizo antes de que en la AN opositora se votara a favor de prescindir del interinato, cuando el subsecretario Brian Nichols señaló que la figura administrativa del presidente encargado podía sustituirse por otro mecanismo.

Este 9 de enero, se conoció que el Departamento del Tesoro de EEUU emitió a la AN de 2915 una licencia general (modificación de la licencia 31B) para reconocer al legislativo presido por Dinorah Figuera y el Consejo de Protección de Activos en el Exterior que designe, para la defensa de los bienes y fondos de la República ubicados y depositados fuera del país.

«La Asamblea Nacional de 2015 ha renovado su mandato, ha tomado sus decisiones y nosotros respetamos y respetaremos las decisiones que tome», expresó en una rueda de prensa el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, el 6 de enero.

En su comunicado del 6 de enero, Canadá también se refiere expresamente a la AN de 2015 «como la última institución democráticamente electa que queda en Venezuela, elegida por el pueblo venezolano en 2015», por lo que «reconoce y respeta» la decisión de extender su vigencia y el «cambio de la estructura» del gobierno interino.

El gobierno canadiense también respalda las negociaciones de México y que a través de ella se puedan lograr condiciones democráticas para las venideras elecciones como salida a la crisis.

¿Habrá más pronunciamiento?

La mayoría parlamentaria en la AN de 2015 espera pronunciamientos de otros países en respaldo a su continuidad, así como el reconocimiento sobre el manejo de los activos en el exterior. Los analistas consultados sostienen que no está claro si las decisiones de la oposición fueron consultadas con los aliados por lo que no esperan una cadena de reconocimientos como en 2019 ni en los años posteriores a ese.

«Muchos no tiene prisa para pronunciarse, se esperaría de Reino Unido pero quizás solo lo vea obligatorio cuando la justicia tenga que tomar una decisión sobre el oro venezolano», acotó Rojas.

Tras se juramentado el 23 de enero de 2019 como presidente encargado, Guaidó recibió el reconocimiento de un estimado de casi 60 países, con EEUU a la cabeza. Con el tiempo dicho apoyo fue disminuyendo, en parte por la llegada de gobiernos afines al de Maduro en Latinoamérica como en Argentina, Brasil, Colombia y Perú. Vale recordar que en 2021, la UE desconoció las elecciones parlamentarias de 2020 pero ya no llamaba presidente encargado a Guaidó.

En un escueto comunicado el Alto Representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell evitó llamar presidente interino a Guaidó a principios de 2021, cuando cesó el mandato constitucional de la AN de 2015.

«La UE mantendrá su compromiso con todos los actores políticos y de la sociedad civil que se esfuerzan por restablecer la democracia en Venezuela, incluidos, en particular, Juan Guaidó y otros representantes de la Asamblea Nacional saliente elegidos en 2015, que fue la última expresión libre de los venezolanos en un proceso electoral», rezaba el escrito divulgado a inicios de 2021.

La nueva presidenta de la AN de 2015 para el período «extendido» 2023, Dinorah Figuera, declaró a los medios este 9 de enero, que solo tendrían representación diplomática en cinco países, entre ellos EEUU, «de 60» que reconocían al gobierno interino, aunque no descartó algún tipo de enlace en otras naciones como Colombia por albergar a la mayoría de migrantes venezolanos.