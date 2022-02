Protestan en las afueras de la embajada de Rusia en Caracas este #27Feb

Activistas políticos y líderes sociales de la oposición venezolana se concentraron, este domingo 27 de febrero, en las afueras de la embajada de la Federación Rusa, para protestar por la invasión a Ucrania que desarrolla ese país desde este 24 de febrero.

«Alzamos la voz contra los crímenes de guerra, por la libertad y democracia en Venezuela y el mundo. No a la invasión, no a la Guerra, no a los crímenes de guerra. Sí a la paz, sí a la libertad. Estamos en la calle!», eran las consignas que entonaron frente a la delegación diplomática.

No a la invasión, No a la Guerra, No a los Crímenes de Guerra. Si a la Paz, Si a la Libertad.

Estamos en la calle!@EnCiudadanoCcs @EnCiudadanoVzla pic.twitter.com/zffVV8zsng — Encuentro Ciudadano Caracas (@EnCiudadanoCcs) February 27, 2022

La presidenta del partido Encuentro Ciudadano (una de las organizaciones convocantes), Delsa Solórzano, aseguró ante la invasión rusa que ha cobrado la vida de casi 200 ucranianos que el Presidente de ese país ha dado una gran muestra de hidalguía y amor por su país.

“Nosotros, desde aquí, nos hacemos eco de su clamor: No lo dejen solo. El mundo tiene la obligación de poner coto al avance de las dictaduras”, reseñó la defensora de derechos humanos.

“Que nadie piense que ‘Ucrania está muy lejos’, cada ciudadano del planeta que es hoy es víctima de una dictadura, sabe bien lo que se siente la soledad, el grito al vacío, la indiferencia”, dijo.

Solórzano agregó que el orden mundial, adecuado a la ya superada etapa de la II Guerra, es absolutamente ajeno a la realidad del Siglo XXI. “Es hora de defender la democracia como concepto universal”.

Clamor mundial

No solo en Caracas se realizan acciones de rechazo. Cientos de personas alrededor del mundo se han concentrado en distintos puntos de sus ciudades para protestar en contra de la invasión rusa a Ucrania.

En México, Colombia, Berlín (Alemania), Viena (Austria), París (Francia), Belgrado (Serbia), Estambul (Turquía), Sarajevo (Bosnia y Herzegovina), en Londres (Reino Unido), en Teherán (Irán), en Tel Aviv y Calcuta (Israel), en Nueva Delhi (India), en Tokio (Japón), en Bangkok, entre otros, hubo acciones de calle para exigir el cese de la hostilidad de Rusia.

Ataque armado

El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció el jueves 24 de febrero una «operación militar especial» en el este de Ucrania. Inmediatamente después se escucharon las primeras explosiones en diversas ciudades ucranianas.

Ya el lunes 21 de febrero, Putin había anunciado el envío de tropas rusas a las regiones rebeldes de Donetsk y Luhansk, luego de reconocer la independencia de ambas. La condena internacional no se hizo esperar.