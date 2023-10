Primaria revela “nuevo amalgamiento de una mayoría social descontenta con Maduro”, según Piero Trepiccione

El politólogo Piero Trepiccione considera que la primaria otorga una “nueva legitimidad de origen” que va a permitir recomponer el liderazgo político de la oposición.

La elección de este 22 de octubre también revela, en su opinión, que “hay un nuevo amalgamiento de una mayoría social descontenta con (Nicolás) Maduro”.

A continuación la entrevista concedida por el consultor en opinión pública e incidencia a Efecto Cocuyo.

-Usted afirma que hoy está surgiendo una nueva legitimidad de origen, amplíe este punto y comente ¿qué consecuencias políticas podemos esperar?

-El liderazgo de oposición en Venezuela se venía gestionando con base en resultados de 2015 (parlamentarias de ese año) fundamentalmente y luego de las elecciones regionales de 2021 en las que algunos partidos, por la judicialización de sus tarjetas, no pudieron participar directamente sino a través de diferentes alianzas.

Esa composición de fuerzas, bajo la cual se gestionaba el liderazgo de oposición, había quedado rezagada en el tiempo y desconectada con la realidad del país.

Este evento de primaria ha permitido, aun en medio del clima hostil, de las dificultades y obstáculos, de la invisibilidad absoluta por parte de los medios de comunicación tradicionales una movilización y un resultado que brinda una nueva legitimidad cierta que va a permitir recomponer el liderazgo político de oposición.

Las consecuencias son que debe haber una reestructuración de la oposición en Venezuela. A partir de este evento hay una concentración de apoyo popular en torno a una figura política, en este caso María Corina Machado que es la virtual ganadora del evento.

Independientemente de si el gobierno asume una postura más flexible y permite su inscripción o sucede lo contrario, de igual manera ella tendrá un peso importante en las próximas decisiones políticas que se van a tomar.

-En zonas anteriormente consideradas como bastiones del chavismo se vio alta participación. ¿Cuál es su lectura sobre esto?

-El último estudio de Delphos y del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Ucab demuestra que 85% del país tiene amplio deseo de cambio. Esto significa que estamos en un país muy diferente, con variables de apegos y desapegos políticos muy diferentes al que teníamos hace apenas un par de años. Esto se evidencia en sectores populares y rurales en donde, a pesar de los obstáculos, la gente se movilizó.

Eso te dice que hay un nuevo paradigma electoral en el país, hay un nuevo amalgamiento de una mayoría social descontenta con Maduro que va a tener peso importante en cualquier tipo de elección que se haga en Venezuela de ahora en adelante.

El efecto María Corina

-La unidad y la articulación siguen siendo materia pendiente de la oposición. ¿María Corina Machado es una figura que va aglutinar o por el contrario dividir?

-Ella tiene ahora un rol fundamental en el liderazgo del país y dependerá de cómo actúe y asuma este testigo de la historia que le ha sido entregado el día de hoy. Si lo hace con humildad y mucho foco va a ser la gran animadora de este proceso político venezolano al menos durante la próxima década. Si lo asume de forma egocentrista puede causar mucho ruido.

Lo que hay que tener claro es que no va a haber un solo candidato de oposición en 2024 porque el gobierno va a promover muchas candidaturas, es normal que lo haga, pero esto no significa que no cale el un mensaje unitario. La sociedad venezolana habló hoy fuerte y claro sobre la necesidad de una narrativa unitaria.

El deseo de cambio comienza a plasmarse en el horizonte político del país y es una lectura que el liderazgo tiene que hacer correctamente si quiere alinearse con esa tendencia amplia y abrumadora.

El caso de Carlos Prosperi me parece una conducta sumamente extraña, inexplicable desde el punto de vista de la estrategia y la lógica política. Habrá personajes con posiciones muy extrañas que buscaran fragmentar y debilitar el deseo de cambio, son operaciones políticas.

-En el chavismo una de las lecturas es que la victoria de Machado favorece a Maduro porque logra acabar con cualquier posible candidato del G4 y consolida una candidatura que no podrá inscribirse en 2024. ¿Qué opina al respecto?

-Tiene lógica hasta cierto punto, recuerda que está abierto un proceso de negociación bilateral entre EEUU-Venezuela. Aunque Maduro ha manifestado que no va a haber levantamiento de inhabilitaciones eso no lo sabemos, todavía falta mucha agua por correr debajo del puente.

Efectivamente, el comando de María Corina y ella misma tienen que pensar fríamente cuál es el cálculo político y estratégico de ahora en adelante, ella se convierte en la principal referencia de la oposición en el país.

Supongamos que no sea habilitada, dentro de sus parámetros estratégicos puede promover una candidatura simbólica siendo ella la verdadera candidata que recorra al país. Puede levantar una candidato nominal “real” de cara a las instituciones, pero que su rostro sea el que anime ese proceso electoral.

El evento de hoy otorga un músculo político importante que puede cambiar las cosas, esto no significa caer en la ingenuidad porque con los porcentajes de apoyo que tiene Machado en una elección medianamente competitiva seria imposible para el chavismo derrotarla y, en ese sentido, va a hacer todo lo posible por cerrarle el camino.

-¿El efecto Barbados puede lograr alguna concesión en el tema de las inhabilitaciones?

-Yo veo a partir de ahora al gobierno más cerrado en ese punto simplemente por cosas de realpolitik, si tu haces una medición hoy la intención de voto en el país estaría, en el mejor de los casos, 70% a favor de María Corina Machado y 30% de Nicolás Maduro. La reacción del gobierno va a ser cerrarse en ese tema.

Obviamente el espíritu de Barbados, la geopolítica mundial, el contexto global y determinadas circunstancias pueden ayudar a quebrar esa posición, pero ese va a ser el punto más álgido.

