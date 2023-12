Entre un abanico de opciones para una eventual candidatura en el chavismo que sustituya a la de Nicolás Maduro para 2024 no es nuevo el nombre de Delcy Rodríguez.

Una consulta realizada por Efecto Cocuyo a dirigentes de base del partido de gobierno en 2022 sobre el tema ya arrojaba su nombre junto al de la almiranta Carmen Meléndez; el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, y Diosdado Cabello.

Como potenciales presidenciables algunos analistas políticos también han visto a Héctor Rodríguez y el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2020, Jorge Rodríguez.

Pero en las últimas semanas, el protagonismo de la vicepresidenta ejecutiva, al frente de la defensa de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la disputa por el Esequibo con Guyana, así como sus reuniones con gobernadores y alcaldes de oposición, no ha pasado desapercibido y se plantea la pregunta sobre si se le está preparando para suceder a Maduro.

¿Por qué la vicepresidenta?

El tema no se admite ni se habla públicamente, pero actores vinculados al chavismo y analistas políticos aseguran que una eventual sustitución de Maduro sí ha sido planteada dentro del círculo de poder, pero que se concrete es otra cosa.

Esto, en vista del bajo apoyo popular que exhibe en las encuestas. Hasta principios de noviembre, Delphos le otorgaba al gobernante 18% de aprobación frente a la ganadora de las primarias María Corina Machado que posee entre 40% y 45% del apoyo del electorado venezolano. Otra encuestadora, Meganálisis, reveló que 81,9% de los venezolanos no votaría por Maduro en unas presidenciales y que más de 70% lo haría por Machado.

Los resultados de las primarias (participación cercana a 2.500.000 electores) y del referendo consultivo sobre el Esequibo del 3 de diciembre, cuando predominaron los centros de votación vacíos, pese a la cifra de votos anunciada por el Poder Electoral, ratificarían tal rechazo a la gestión de Maduro y la necesidad de un «relevo» que permita la supervivencia del chavismo.

«No creo que Maduro quiera cederle el poder a ninguna persona de su entorno; sin embargo, los últimos números desde hace un año, de esta situación de debacle electoral y de declive económico que está atravesando el país, está afectando severamente los bajísimos puntos que ya tenía el gobierno de Maduro y probablemente hay tensiones internas para que haya un refrescamiento», señaló la exdefensora del Pueblo, Gabriela Ramírez.

A su juicio, las miradas se posan sobre Delcy Rodríguez porque ha ejercido durante un tiempo «prudente» la Vicepresidencia de la República (desde junio de 2018) y abordado temas álgidos como el económico y el internacional. Además, por ser una de las personas de mayor confianza de Maduro junto a su hermano Jorge Rodríguez como cabeza de la Asamblea Nacional (AN).

«Considero que Delcy Rodríguez es una de las personas más poderosas en el país hoy en día, tiene una grandísima influencia, no solo en las finanzas del país sino en el sector petrolero», opinó el politólogo Tony Frangie Mawad sobre la figura de la vicepresidenta.

Aunque este último subrayó que ante la opinión pública está mejor posicionado Lacava como el segundo político en general con mayor aprobación en el país. De hecho se considera que Lacava podría ocupar un cargo en el gobierno central tras su visita a China como enviado especial de Maduro, para conversar con funcionarios chinos sobre un cambio de modelo en Venezuela, inspirado en el gigante asiático.

Contactos internacionales

El 15 de noviembre de 2023 Delcy Rodríguez, abogada de profesión, encabezó la representación de Venezuela ante la CIJ para responder a las objeciones de Guyana contra el referendo consultivo sobre el Esequibo. La Corte no falló contra la consulta popular, pero sí instó a las partes a no incurrir en acciones que agraven la disputa territorial.

Previo a ello, la vicepresidenta jugó un papel muy activo en la campaña por el sí para el referendo, que la llevó a recorrer zonas populares como la parroquia El Valle de Caracas y representar a Maduro en actos públicos con los gobernadores de oposición, Manuel Rosales, del Zulia, y Morel Rodríguez, de Nueva Esparta.

«Otra razón es que son (los hermanos Rodríguez) los que le dan otra narrativa al gobierno, medianamente institucional, dentro de lo que ha sido el desmantelamiento de la República, el estado de derecho y la letra constitucional. Los Rodríguez mantienen un equipo con personas muy preparadas que hacen un esfuerzo por hacer un maquillaje a la democracia fallecida que hay en Venezuela», sostuvo Ramírez, también exdiputada de la AN por el partido de gobierno.

Delcy Rodríguez en campaña con alcalde de Baruta por el referendo sobre el Esequibo

En declaraciones a Efecto Cocuyo, Ramírez consideró que, de ser el caso, no sería descabellado pasar el «testigo» del gobierno a los hermanos Rodríguez con la también ministra de Economía y Finanzas como sustituta de Maduro, con interlocución internacional en foros como la Unión Europea (UE), gracias a influencias dentro del gobierno español que ha servido como puente.

Ramírez resalta otros enlaces internacionales que han demostrado tener los Rodríguez , con hechos, según recordó, como el de 2020, cuando a la vicepresidenta se le permitió seguir a Qatar desde el aeropuerto de Barajas, pese a la prohibición de entrada a España, debido a las sanciones y no se le deportó a Venezuela por mediación del entonces ministro del Interior español.

En julio de 2023, Delcy Rodríguez recibió un permiso especial para viajar a Bruselas, capital de Bélgica, para participar en una reunión internacional entre la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en vista de las sanciones (prohibición de viajar y congelación de activos) del bloque europeo que pesan sobre ella y otros funcionarios venezolanos por violaciones de derechos humanos y socavar la democracia.

Dichas sanciones fueron renovadas por parte de la UE, el pasado 13 de noviembre de 2023, aunque solo por seis meses más; es decir, un tiempo más corto que las anteriores que fueron de un año.

¿Delcy vs María Corina?

«Hay una razón política para que sea una mujer (la sustituta de Maduro) y es el triunfo de María Corina Machado en las primarias, para que fuese mujer contra mujer (presidenciales). Si eso se diera, que yo lo dudo, sería interesante ver a dos mujeres, una que vende la imagen de militante de izquierda, contra otra que encarna la propuesta de derecha. Sería una movida interesante porque el gobierno no entregaría el poder a un actor que no sea de su extrema confianza por razones obvias», sostuvo Ramírez.

Se señala además que una candidatura presidencial de la también expresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, sería bien vista por países aliados como China, visitada por ella en el mes de septiembre, como antesala de un viaje de Maduro, para fortalecer relaciones bilaterales.

Pese a reiterar que no lo considera probable, Ramírez cree que un «relevo» en el chavismo para el ejercicio de la Presidencia, ayudaría a «distender» fricciones internas que asegura, sí existen, y lo demostró, según afirmó, la salida del ministro del Petróleo, Tareck El Aissami, cuya ubicación aún es desconocida.

«Más que las presiones externas hay presiones internas porque no hay flujo de caja, no hay confianza en el país, está muy erosionada la imagen de Venezuela y si esa (la sucesión) fuera una salida, sería una buena jugada del gobierno. El chavismo no gana una elección, pero sabiendo lo que pasa con las elecciones en Venezuela, que haya un relevo es algo diferente, no mejor, pero sí diferente», agregó la exdefensora.

Para Mawad, el gobierno seguirá con Maduro para la reelección y apostará hacia un escenario como el de Nicaragua en el que contrarrestará bajo apoyo popular con represión contra la disidencia política y cierre del espacio cívico, tal como se está observando, luego del referendo del 3 de diciembre.

«Maduro como figura central de la autocracia no está dispuesto a ceder esa posición de poder porque no hay garantía de que no corra la misma suerte de Rafael Ramírez o El Aissami», acotó.

