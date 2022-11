El cese del gobierno interino no es un interés único del chavismo, también lo es de un sector de la oposición que gana terreno.

La pérdida de respaldo a Juan Guaidó fue más evidente en 2021 cuando la presidencia encargada tuvo que ceder facultades a la Comisión Delegada para asegurar su continuidad. Pero este año luce todavía más difícil lograr acuerdos en este sentido.

El dirigente de Voluntad Popular e integrante de la delegación negociadora de la Plataforma Unitaria en la mesa de México, Freddy Guevara opina que eliminar la figura del interino “atentaría contra el éxito de la negociación”.

En entrevista concedida a Efecto Cocuyo, el negociador da detalles sobre cómo se construyó el más reciente acuerdo social suscrito, explica por qué está de acuerdo con la propuesta de amnistía general, hecha por el presidente colombiano Gustavo Petro, y defiende la instancia que encabeza Guaidó.

.-¿Hay posibilidad real de lograr la restitución de derechos políticos y la reinstitucionalización en esta negociación?

La posibilidad está marcada por qué tanto cada parte entiende o analiza que sus objetivos anteriores no van a poder ser alcanzados. El régimen ha terminado de entender, espero, que no hay manera de que se reinserten en el mundo manteniendo la dictadura, así como nosotros también hemos asumido que no vamos a poder lograr su salida de un día para otro.

.-¿El éxito de esta negociación pasa por poner fin al gobierno interino?

No, no creo que esté ligado necesariamente, esa es una de las cosas que ellos (el gobierno de Nicolás Maduro) quieren, pero no necesariamente.

.-¿El gobierno interino debe mantenerse o no?

Creo que aliviar cualquier mecanismo de presión a Maduro sin que dé a cambio concesiones democráticas y derechos para la gente es una estupidez, esto hay que verlo mas allá de si a la gente le gusta o no Guaidó sino verlo también como una herramienta de presión, si se quita de la nada es una estupidez, ahora si me dices que se quita el gobierno interino, pero a cambio no hay presos políticos, hay condiciones electorales, vuelve la libertad de expresión y muchas cosas, puede ser, pero nosotros mismos destruirlos sin que a cambio logremos ninguna solución para los venezolanos es una estupidez gigantesca.

.-¿Entonces está sobre la mesa como una carta que puede negociarse a cambio de estas condiciones que señala?

Bueno, para que eso fuera así primero tendría que extenderse y lamentablemente todavía hay algunos actores, dentro de los partidos, que creen que no hay que defenderlo.

.-Sobre esa extensión, ¿el gobierno interino reúne los votos necesarios para el 5 de enero?

Si hay sensatez si, si todos queremos una solución negociada y entendemos que vamos a un proceso de negociación y que si disminuimos nuestra fuerza nosotros mismos solamente estamos atentando contra el éxito de la negociación, creo que sí.

.-¿Cuáles son los pasos siguientes?, ¿la próxima reunión en México será dentro de 15 días?

No te puedo dar fecha como tal, lo que te puedo decir es que seguiremos trabajando intensamente en diciembre para que retornemos pronto a la agenda política que fue lo que nos comprometimos a discutir todos, nuestra prioridad son los presos políticos, las condiciones electorales y como empezamos a devolver al país cierta institucionalidad democrática.

.-¿Quiénes integrarán el Grupo Especial para la Atención de los Efectos del Sobrecumplimiento y la Mesa de Atención Social que contempla el acuerdo?

Estamos evaluando eso con personas que tienen conocimiento de la Ofac y del tema humanitario, pero los nombres los haremos públicos en cuanto lo tengamos. Pueden ser de la negociación o no, no es obligatorio ni que sean delegados ni que estén fuera de la negociación.

.-Sobre la licencia a Chevron, el economista Francisco Rodríguez dice que es incorrecto decir que los recursos generados por ventas de Chevron no irán a parar a manos del gobierno de Maduro. ¿Qué opina sobre esto?

Yo le creo más a la licencia que dice que no pueden utilizarlo para regalías ni hacer esos pagos. Habrá que evaluarlo si eso es así o no, no creo que los americanos sean bobos.

Eso es algo que forma parte de EEUU y el régimen, nosotros no estamos involucrados en ese proceso, estamos informados, entendemos que lo hacen como parte de la crisis energética y también como un incentivo para retomar la negociación. Cualquier incentivo tiene que venir acompañado de avances democráticos y si no se dan tienen que echarse para atrás.

.-¿Cómo se construyó el acuerdo social?, ¿cuánto tiempo les tomó y cuántos actores participaron en este proceso?

Se empezó a trabajar desde la primera vez que fuimos a México, el año pasado, pero en esta etapa diría que unos cinco meses, te diría que siempre en Caracas, aunque reuniones de plenarias nunca hubo allá, siempre fue todo por grupos de trabajo y cosas así con los asesores, etc. Noruega y EEUU son factores importantes, al final se incorporaron Francia y Colombia. La ONU es otro factor importante porque está involucrada en todo el proceso administrativo y financiero del acuerdo.

.-¿Cuáles son los incentivos del chavismo para negociar?

Dentro del régimen hay algunos actores que están asumiendo que, si bien pueden mantenerse a fuego en el poder, el costo tal vez es demasiado alto para lo que están dispuestos a pagar tanto a nivel personal como a nivel colectivo y político. Todo lo que ha pasado estos últimos años no logro la sustitución, pero si les generó un nivel de presión que nunca antes habían tenido, dentro del régimen hay fuerzas que entienden que plantear un modelo hegemónico totalitario y que occidente se lo va a calar porque tienen petróleo o lo que fuera, no es viable.

En toda negociación tu pides lo que no puedes obtener por tus propios medios, esa estrategia de normalización que intentaron hacer, hablando directamente con EEUU, con Europa, creando una falsa oposición, intentando eliminar y exterminar a toda la dirigencia opositora, todo eso son cosas que no pudieron hacer o no las hicieron porque el costo de asumir eso era demasiado alto.

A nosotros nos toca también asumir que las estrategias que buscaron sustituirlos completamente tampoco lograron el objetivo. Entonces, llegamos a un punto en el cual asumimos que los planes originales de cada una de las partes tienen poca viabilidad.

.-Hay politólogos que creen que los costos de salida siguen siendo muy altos para el gobierno. ¿Cómo se pueden lograr avances en materia política en ese sentido?

Parte de la negociación se trata de buscar garantías para todos los actores que tienen que ir de la mano de la justifica, la reparación, la no repetición y la verdad. Esto es un reto importante, construir garantías incluso para fuerzas políticas que no están en el proceso de negociación, minoritarias o no, pero que existen. Sin lugar a dudas para lograr los objetivos de la negociación, que es democracia, libertad y justicia, tiene que construirse garantías que permitan a todos los actores del país saber que se puede vivir en Venezuela a pesar de que ganes o pierdas una elección y que estar en el poder no sígnica que eres intocable o estar fuera no significa que nunca más vas a volver.

.-¿Qué es lo que retrasaba la firma del acuerdo y cuál fue el factor determinante que hizo que regresaran a México?

Estos son temas muy complejos, hay mucha discusión legal, es una negociación de muchas partes, con la ONU, con los americanos, sobre el tema de las sanciones y la Ofac concretamente. Hay licencias que hay que dar. Otro tema de discusión fueron las garantías de transparencia, tuvimos que asesorarnos mucho, consultar a expertos, qué arquitectura de gobernanza podíamos tener para garantizar que lo que fuera a salir de ahí fuera susceptible de hacerle seguimiento, hacerle contraloría, ponerse de acuerdo en los temas, los montos, los proyectos, también tomó tiempo. Todavía quedan detalles por definir sobre los comités de verificación y los comités técnicos, si pueden estar integrados por personas de los partidos o no.

.-¿En qué se diferencian las instancias que contempla el acuerdo?

Son cuatro instancias distintas: una cosa es la Mesa Social y otra el comité de sobrecumplimiento que no tiene que ver con el fondo de la ONU. El régimen planteó que si bien las operaciones humanitarias tienen excepciones en el marco de las sanciones, algunas no se cumplen por sobrecumplimiento de bancos, etc, entonces el acuerdo busca identificar qué pasa en estos casos para resolverlo.

Los otros dos comités si tienen que ver directamente con el fondo, uno es para hacer la veeduría, el que supervisa, y otro, el comité de gestión, es súper técnico porque se encarga de dirigir los proyectos, verificar que se estén cumpliendo todos los parámetros. Estamos buscando perfiles que tengan conocimiento del tema de la Ofac y del tema humanitario.

.-¿Qué opinas de la propuesta de Petro: una amnistía general, un desbloqueo y un pacto electoral?

Estoy de acuerdo con una amnistía general que no signifique impunidad frente a los crímenes de lesa humanidad. Puedes generar al mismo tiempo procesos de justicia especial o transicional acordes con la CPI y el sistema de justicia internacional que permita a las víctimas tener justicia, reparación y no repetición.

.-¿Cuáles mecanismo de consulta instrumentarán para escuchar a otros sectores?

Hay un mecanismo para involucrar a la sociedad en el proceso de negociación en general y otro de participación para este acuerdo como tal se dará acceso