Recorridos realizados por Efecto Cocuyo en centros electorales de los municipios Libertador, Chacao y Baruta y por otros medios de comunicación en varias regiones del país constataron la poca presencia de votantes para sufragar por alcaldes, concejales y los proyectos comunitarios propuestos por la juventud durante la jornada electoral de este domingo.

Expertos consultados coincidieron con la apreciación general: la apatía general registrada en los comicios regionales y parlamentarios del 25 de mayo volvió a reinar en las municipales del 27 de julio, con una “leve mejoría” en algunos “bastiones opositores”.

Otros aspectos destacados durante la jornada fue la presencia de puntos rojos a las afueras o en las cercanías de los centros de votación, así como la creación de plataformas para que los empleados públicos reportaran su voto, pese a que la Constitución señala en su artículo 63 que el voto es un derecho, no una obligación.

Apatía no superada

“El ambiente ha sido muy similar al 25 de mayo: poca participación, electores ausentes de los centros de votación, lo cual ya se esperaba. Mientras la gente no recupere la confianza en el sistema electoral y en el voto la afluencia de electores no mejorará. Es lamentable que para este tipo de elecciones municipales, que son los gobiernos más cercanos a la gente, la apatía no haya sido superada”, expresó el exconsultor jurídico del Poder Electoral, Celiz Mendoza.

Para el abogado, tras lo ocurrido el 28 de julio de 2024 y que el Consejo Nacional Electoral (CNE) repitiera “maniobras” como las inhabilitaciones políticas, la ciudadanía no siente garantía de que su voto será respetado y que los candidatos participantes son solo los que el gobierno quiera que compitan, lo que disminuye el atractivo de la oferta electoral.

Para el 25 de mayo, el CNE reportó una participación de 42,63% sobre la base de “electores activos” y no del total del padrón electoral, pero expertos estimaron que la abstención superó 70%. Mendoza no espera una mejora para las municipales.

“Una participación menor a 20% es muy malo para cualquier proceso electoral. Pude observar centros de votación en El Paraíso (Caracas) y estaban vacíos, atrás parece haber quedado el entusiasmo en los procesos electorales. No hubo ambiente este 27 de julio, lo que nos indica que lamentablemente se agota la democracia como término. Venezuela no avanza, sino que retrocede en ese sentido”, alertó Mendoza.

Desconfianza hacia el secreto del voto

Desde una ONG venezolana dedicada a la veeduría electoral coincidieron que la presencia de electores en los centros de votación fue baja en contraste con la “excesiva” presencia de militares -funcionarios del Plan República– en varios centros electorales del país, especialmente los que cuentan con más electores registrados.

Una de los miembros de la ONG, que declaró bajo condición de anonimato, indicó que también detectaron mensajes para promover el voto a favor de candidatos del chavismo en sistemas de mensajería a través de la campaña “la fuerza del pueblo”, a pesar de la veda electoral, así como un “monitoreo” mayor entre empleados de la administración pública para verificar que votaron.

#Municipales2025 | Afuera del Complejo Educativo Mariano Picón Salas, en el municipio Sucre, la escena a las 5:17 p.m. muestra únicamente la presencia de funcionarios y un punto rojo. pic.twitter.com/sFO3tX7nqC — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) July 27, 2025

«Es que si no lo hago, mis jefes pueden tomar represalias. Me dijeron que tenía que votar y hacerme la foto frente al centro para ver si era verdad», dijo a Efecto Cocuyo un joven que manifestó trabajar en una dependencia del Estado mientras se hacía «selfie» frente al liceo Miguel Antonio Caro en la avenida Sucre de Catia, municipio Libertador.

La activista de derechos humanos, que prefirió omitir su nombre, recalcó que para este proceso electoral del 27 de julio las instituciones públicas fueron más «rigurosas» con dicho control, al crear plataformas para que los trabajadores reportaran que habían votado.

“Nuevamente denunciamos que el voto es secreto y, por ende, este tipo de plataformas lo que intentan es generar una mayor desconfianza dentro de un sistema electoral que ya está bastante debilitado. Otro aspecto que constatamos fue que al igual que sucedió el 25 de mayo, la presencia de miembros y testigos de mesa fue bastante limitada (baja)”, agregó.

Prórroga no justificada

Cerca de las 6:00 p.m, el presidente del CNE, Elvis Amoroso, informó que el horario de votación en los centros electorales se extendía hasta las 8:00 p.m., debido a que aún había “colas” de votantes.

“En la mayoría de los centros electorales no se reportaba suficiente afluencia de votantes para extender el proceso dos horas”, acotó la integrante de la ONG.

Mendoza precisó que el artículo 308 del Reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales no habla de prórroga, sino que deben cerrarse las mesas de votación a las 6:00 p.m, salvo donde haya electores en cola.

“Si no hay cola debe cerrarse el centro a las 6:00 p.m. La decisión de extender el proceso en una mesa es del presidente de esa mesa; pero vemos que desde Caracas, el presidente del CNE da la orden, lo que se traduce en que el centro de votación debe permanecer abierto así no haya cola; no es lo que dice la normativa. Esta situación se presta para lo que conocemos como operación remolque y que se trate de obligar a votar a quien no lo haya hecho durante el dia”, advirtió el abogado.