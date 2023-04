La Plataforma Unitaria, coalición de partidos de oposición, se solidarizó con el dirigente de Voluntad Popular Juan Guaidó, quien se vio forzado a salir del país por la “persecución” del gobierno de Nicolás Maduro, según denuncian en sus redes sociales.

En un breve mensaje en Twitter, ratifican los señalamientos contra Maduro por “violación sistemática de derechos humanos”.

Desde la Plataforma Unitaria Democrática nos solidarizamos con @jguaido y su familia, quien producto de la persecución y, como millones de venezolanos, se vio forzado a salir del país, como consecuencia de la violación sistemática de nuestros DDHH por parte del régimen de Maduro. — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) April 25, 2023

Estados Unidos, el destino de Guaidó

La reacción de la plataforma se produce horas después de que Guaidó, quien adquirió notoriedad internacional por encabezar el extinto gobierno interino en Venezuela, fuera expulsado del territorio colombiano hacia Estados Unidos.

“Guaidó Márquez ingresó a territorio colombiano por vías irregulares. Oficiales de Migración Colombia realizaron el procedimiento de acuerdo a lo establecido en el decreto 1067 de 2015 que contempla la normativa migratoria colombiana”, dice el texto que cita al director del organismo Fernando García Manosalva.

Por esta razón, se le abrió un «procedimiento administrativo» que no constituye una sanción, según las autoridades colombianas.

Guaidó explicó que entró por Cúcuta y llegó a Bogotá por carretera con la intención de reunirse con las delegaciones internacionales que participarán este martes en una conferencia sobre Venezuela. El gobierno de Gustavo Petro negó la invitación a Guaidó y lo emplazó a abandonar el país en horas de la noche.

Cumbre sobre Venezuela

La presencia sorpresiva de Guaidó en Colombia, salió por tierra este lunes 24 de abril, puso en aprietos al gobierno de Gustavo Petro que convocó una conferencia internacional para buscar una solución a la crisis política venezolana este 25 de abril.

«No se sabe donde está Guaidó, no está invitado. Yo no conozco a Guaidó, no he tenido contacto con él y si no aparece corre riesgos porque entró de forma inapropiada y en Colombia cumplimos las leyes”, declaró el canciller Álvaro Leyva lo que suscitó una ola de críticas por la aparente advertencia de deportación.

El partido Voluntad Popular, del que Guaidó era candidato a las primarias del 22 de octubre, condenó su expulsión de Colombia y fustigó a Gustavo Petro por adoptar esta medida.

En Caracas, una de las pocas voces que en primer momento se pronunció a favor de Guaidó fue la coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado.

Desde su cuenta de Twitter, el fundador de VP Leopoldo López también fue crítico con Gustavo Petro, al que acusó de una «simulación» cuando habla del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero tomó esa medida contra el exparlamentario.