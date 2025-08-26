La Plataforma Unitaria Democrática rechazó este martes, 26 de agosto, el uso de excarcelaciones como «un trofeo político», a través de un comunicado que publicaron en sus redes sociales.

En el texto, aunque celebran las más recientes medidas que beneficiaron a 13 presos políticos, a su vez condenan «con firmeza, al igual que la inmensa mayoría de los venezolanos, que algunos pretendan convertir ese doloroso proceso en un trofeo político».

La principal coalición opositora del país añadió que la «libertad no es un premio, es un derecho».

A quiénes excarcelaron

El pasado domingo 24 de agosto, los diputados electos a la Asamblea Nacional (AN), Henrique Capriles y Tomás Guanipa, informaron sobre ocho excarcelaciones y cinco medidas de arresto domiciliario que beneficiaron al exdiputado Américo De Grazia, los exalcaldes Rafael Ramírez Colina (Maracaibo) y Nabil Maalouf (Cabimas), cuatro mujeres y exfuncionarios de la gestión del exmandatario local marabino.

Capriles usó su cuenta en la red social X para informar que los arrestos domiciliarios serían para Nabil Maalouf, Valentín Gutiérrez Pineda, Rafael Ramírez, Pedro Guanipa, y David Barroso. Mientras que las excarcelaciones se otorgaron a Víctor Jurado, Simón Vargas, Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío, Margarita Assenzo, Gorka Carnevalli y Américo De Grazia.

Así como la soberanía territorial es sagrada, la democracia y lo que ella significa también debe ser sagrada ¡Qué no hayan más presos políticos!



Hoy, otro paso más en favor de quienes están tras las rejas. Hoy, varias familias vuelven a abrazar a los suyos. Sabemos que quedan… pic.twitter.com/qDsiQytRvv — Henrique Capriles R. (@hcapriles) August 24, 2025

Ante esto, la Plataforma Unitaria señaló este martes que «nuestra lucha seguirá siendo por la libertad de cada inocente que aún permanece injustamente tras las rejas, a quienes se les violan sistemática sus derechos humanos; por el reencuentro de cada familia venezolana; y por la construcción de una Venezuela justa, libre y democrática que todos soñamos y merecemos».

Excarcelaciones para dividir a la oposición

Para los analistas María Puerta Riera y Guillermo Tell Aveledo, a quienes consultó Efecto Cocuyo, coincidieron en señalar que el chavismo usa las excarcelaciones con el objetivo de dividir a la oposición venezolana, en especial después de que un grupo liderado por Henrique Capriles y Manuel Rosales decidió acudir a las elecciones convocadas para este año: las regionales y parlamentarias de mayo, y las municipales del pasado julio.

“Al gobierno le interesa hacer ver que habla con unos para molestar a los otros, para que proliferen las diferencias y los señalamientos de traición. El principal interés es promover la división profunda en el seno de la oposición y por ende la inercia, una oposición inútil, incapaz de articular una estrategia para lograr el cambio político”, aseguró Puerta Riera sobre este tipo de medidas.

Lea aquí el comunicado completo de la Plataforma Unitaria sobre las más recientes excarcelaciones: