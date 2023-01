La delegación de la Plataforma Unitaria para la negociación exhortó al gobierno de Nicolás Maduro a cumplir el acuerdo social suscrito en México el pasado 26 de noviembre.

Según el jefe de esta delegación, Gerardo Blyde, el retraso en la implementación tiene que ver con el incumplimiento de la contraparte oficialista. El político desmintió que sea la oposición la piedra de tranca en una rueda de prensa ofrecida este viernes 20 de enero.

Aclaró que el acuerdo firmado estableció desde el principio que la transferencia de los recursos al fondo fiduciario que administrará la Organización de Naciones Unidas (ONU) sería progresivo, por lo que rechazó que el vocero del chavismo, Jorge Rodríguez, condicione la negociación al depósito de los 3 mil millones de dólares acordados.

“Jamás se señaló que iban a ser transferidos de un solo golpe o que iban a entrar a cualquier cuenta del gobierno de Maduro”, dijo.

Desbloqueo de fondos

Contrario al discurso oficialista, Blyde dejó entrever que ha sido el gobierno de Maduro el que no ha querido cooperar para la identificación de los recursos y la creación del fondo fiduciario: “Tienen más información sobre esos fondos que lo que puede tener esta delegación y saben perfectamente cuáles son los problemas que tenemos que resolver”.

“Hay problemas jurídicos que resolver y si no estamos las dos partes activas se va a retrasar más. Todos esos problemas no son sorpresa, no vinieron sobrevenidos, quien colocó esos recursos afuera no fuimos nosotros, fue el gobierno, fue Pdvsa, el BCV, Bandes, etc. Saben perfectamente donde están”, declaró.

Agregó que “difícilmente (los recursos) caigan si no hay un trabajo conjunto, con la ONU hay que firmar documentos para la creación del fondo fiduciario y la ejecución del acuerdo”.

Nuevo CNE

Blyde negó que la Plataforma Unitaria haya negociado el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) en México: «Es un tema que todavía no se ha tocado. En el momento en que toque hablar de condiciones electorales lo haremos conforme a las instrucciones que recibamos de los partidos que integren la plataforma. No hemos negociado nada de eso».

La Asamblea Nacional de mayoría oficialista evalúa elegir a nuevos rectores del Poder Electoral, según reveló la cabeza de este organismo, Jorge Rodríguez.

El jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria también se refirió a la visita del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien se reunió con Maduro en Miraflores la noche de este 19 de enero.

“Ojalá que en sus conversaciones con Maduro, con Jorge Rodríguez y con Delcy (Rodríguez) les diga que regresen a la mesa, hay que trabajar y vamos a avanzar en la agenda social y política. Ojalá que su influencia sea positiva para el regreso pronto a trabajar en la mesa”, dijo.