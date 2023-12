A tres días de que Venezuela celebre un referendo consultivo sobre el Esequibo muchas son las dudas acerca de las cinco preguntas que el chavismo propuso para ello. Los ciudadanos venezolanos están convocados a votar el 3 de diciembre en una consulta no vinculante sobre la disputa de la llamada zona en reclamación, en conflicto con Guyana desde el siglo XIX.

Este referéndum busca determinar las estrategias que Venezuela adoptará en defensa de la región en disputa, pero no abordará la cuestión de la soberanía del Esequibo. Tras la convocatoria, Guyana solicitó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) detener el referéndum, argumentando que representa una amenaza en la disputa bilateral.

La encuestadora Datanálisis indicó a mediados de noviembre que cerca del 40% del padrón electoral planea participar en el referendo y el 20% no sabe; mientras que la encuestadora Hinterlaces, cercana al gobierno, estima una participación del 72%.

No obstante, a muchos venezolanos los asalta la duda sobre votar o no este domingo, pues muchos no entienden el alcance de este proceso o tampoco comprenden de manera exacta las 5 preguntas planteadas.

Para el periodista Reyes Theis, especialista en política exterior, las dudas acerca del referéndum surgen debido al cuestionamiento que expertos en Derecho han realizado sobre la constitucionalidad de las preguntas.

“Luego del referéndum, no quedan clara cuál será posición de Venezuela frente a lo que se dirimirá el año que viene en la Corte Internacional de Justicia sobre este diferendo.Uno no sabe, efectivamente, si la intención del estado es no presentar su argumentación en abril próximo”, dijo durante su participación en el espacio #CocuyoClaroyRaspao de este jueves 30 de noviembre.

El referendo consultivo, no vinculante, tiene cinco preguntas que abarcan el apoyo y rechazo a dos laudos, y consulta también sobre desconocer la jurisdicción de la CIJ, aunque el gobierno ya la reconoce.

El punto cinco se refiere a “la creación del estado Guayana Esequiba” y el desarrollo de “un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio que incluya (…) el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana”.

Georgetown tachó la pregunta de “perniciosa” en un comunicado. “La confiscación de un territorio de Guyana constituiría un crimen internacional de agresión” y llamó en comunicados a “resistir”.

Theis asegura que este referendo no acerca a Venezuela a la recuperación del territorio Esequibo y que la acerca más bien a una escalada bélica.

“Para el Derecho internacional este referendo es inútil. Tiene unos elementos que lo que hacen es confundir a la gente; y la única vía que tiene Venezuela para recuperar el Esequibo es una defensa extraordinaria ante la Corte Internacional de Justicia. Venezuela tiene una gran oportunidad y la única oportunidad que tiene es este esquema de la CIJ. No hay posibilidad de volver al mecanismo de negociación; Guyana nunca lo aceptaría”, añadió el periodista.

