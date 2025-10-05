La Hora de Venezuela

El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, tiene un hermano preferido que ascendió económicamente al mismo ritmo que el general avanzó en el escalafón militar.

Constantino Padrino López, su esposa Anna Concha y miembros de su familia, como Alex, el único hijo varón de la pareja, registraron empresas y compraron propiedades en Estados Unidos, España, Panamá y Venezuela desde 2010, cuando Vladimir Padrino López alcanzó el grado de general de división.

Hasta este 2025, los Padrino Concha, de acuerdo con testimonios y fuentes documentales, acumulan, solo en la parroquia Torunos del municipio Barinas, estado Barinas, aproximadamente 4.000 hectáreas de tierras en cinco hatos y fincas. Esta área es equivalente a cerca de 9.000 acres, lo que se traduce en el tamaño de la ciudad de Doral, en Miami; y dos veces la parroquia Caricuao, en Caracas.

De visitador médico a terrateniente

La finca Las Anacondas es una de las propiedades de Constantino Padrino López (La Hora de Venezuela)

Aunque es un dato poco conocido, la historia de Constantino Padrino López revela cómo pasó de ser visitador médico en Barinas y de vivir junto a su esposa en la casa de su suegro, Humberto Concha, a viajar con su familia en avión privado y diversificar negocios en tres continentes.

El cambio se activó a partir del ascenso de Vladimir en 2010. Desde entonces, los Padrino Concha registraron Agropecuaria Las Anacondas, multiplicaron tierras en Barinas y se establecieron en Caracas con un penthouse en Colinas de San Román.



Las 169 hectáreas de Las Anacondas llegaron a la familia a través de una supuesta donación de la tía Zonia Concha Contreras, aunque un documento judicial de 2019 deja claro que el verdadero dueño es Constantino.

https://caracas.tsj.gob.ve/DECISIONES/2019/FEBRERO/2525-5-5675-.HTML

Esa finca se convirtió en el núcleo de un emporio que con los años se expandió con fundos vecinos como San Pedro Viejo, además de terrenos adquiridos a Miguel Ángel Tovar Matheus, compadre de Constantino.



En Florida fundaron Produce Import and Export Farm Inc. en 2016, y en 2018 Agropecuaria Las Anacondas Inc., junto a aliados como Ali Rafael Torrealba Garrido y Jesús Grisolía Mattera. En Orlando también registraron Droguería Dismenpad Inc., filial de la droguería barinesa. Algunas de esas firmas han cerrado, pero otras se mantienen activas.

La pareja es padres de trillizos: María Gabriela, Ana Mercedes y Alex, quienes encarnan la nueva generación de este ascenso. Alex es médico con licencia en Madrid, especializado en injertos capilares, y fundador en Panamá de Agrodata Soluciones S.A., bajo el nombre comercial Datagroup Agrosoluciones.

Con apoyo político y judicial

El poder político también reforzó la expansión. En 2023, el Grupo Empresarial Agrocultivos, presidido por Miguel Ángel Tovar Matheus y con Ana Concha como vicepresidenta, firmó una alianza con la Corporación de Desarrollo Agrícola para operar el Hato Garza, una finca de 3.275 hectáreas que había sido propiedad de PDVSA. Posteriormente, una medida cautelar de protección agroalimentaria blindó esas tierras contra terceros.

Así, en menos de dos décadas, los Padrino Concha se consolidaron como propietarios de al menos cinco hatos y fundos en la parroquia Torunos, sumando unas 4.000 hectáreas.

Mientras tanto, la familia no oculta sus lujos. Este fin de semana celebran la boda de Yarazetd, hija del ministro, en Canaima, con helicópteros rumbo al Salto Ángel y fiestas privadas. Todo esto, pese a que Estados Unidos ofrece 25 millones de dólares por la captura de Vladimir Padrino López, figura clave del chavismo, en estos momentos de amenaza de ataques del US Navy en el Mar Caribe.



Lo cierto es que cada ascenso militar del general significó también un ascenso patrimonial para su hermano, su cuñada y sus sobrinos. De ser comerciantes de medicinas en Barinas pasaron a convertirse en una de las familias más influyentes de la región, con fincas, empresas y propiedades en cuatro países.

La Hora de Venezuela envió cuatro preguntas al correo electrónico de Agropecuaria Las Anacondas, pero al cierre de esta nota no se ha recibido respuesta.



Este reportaje forma parte de una investigación audiovisual que puede verse completa en el canal de YouTube de El Pitazo.