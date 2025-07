Durante su balance del operativo de la Operación República, correspondiente a los comicios municipales de este 27 de julio, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, denunció el sobrevuelo de un avión “espía” de Estados Unidos “a 80 millas al norte de La Orchila”.

En alocución transmitida por VTV, Padrino López aclaró que la aeronave no violó el espacio aéreo venezolano pero si el “sistema de seguridad aeronáutico y la región de información de vuelo”, lo que explicó, se traduce en violar las “normas aeronáuticas”.

“Un avión de inteligencia del tipo RC135 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, haciendo un orbitaje como a 80 millas más o menos al norte de La Orchila, es un avión de espionaje que solicitó permiso, presentó plan de vuelo, cosa que es muy rara porque no lo hacen, no respetan autoridad alguna en el mundo entero. Y en la torre de control de Maiquetía le dijeron que no estaba autorizado”, expresó el ministro.

Reprocho que EEUU se “antojara” de hacer este tipo de maniobra en plenas elecciones venezolanas.

“Rechazamos la postura imperial, superior, supremacista, de no respetar las reglas, el estado de derecho mundial, en este caso son normas, espacios de seguridad para la navegabilidad de aeronaves en nuestra región de información donde la autoridad somos nosotros”, advirtió.

Militarización

El alto militar dijo que no se presentaron incidentes durante el desarrollo de la jornada de votación para la escogencia de alcaldes y concejos municipales. Felicitó a todo el “sistema defensivo territorial” por el trabajo realizado este domingo para garantizar que los electores “votaran en paz”.

Indicó que a partir de esta misma noche, la FANB realizará patrullaje en todo el país para “garantizar el orden interno”.

“A partir de ahora nosotros vamos a estar patrullando todas las calles, garantizando el orden interno como hemos hecho durante estas 24 horas, garantizando la defensa de nuestra soberanía y poniendo el ojo en cualquier aspecto de violencia que se manifieste en cualquier parte del territorio nacional, bien sea por bandas criminales con fines políticos, de desestabilización del estado venezolano. No van a poder con la democracia venezolana”, advirtió.

Ratificó lealtad a Maduro y recordó que este lunes 28 de julio, se cumple un año de su victoria electoral, pese a que el Poder Electoral no ha mostrado las actas de votación que prueban la reelección y las denuncias de fraude de la oposición. Desestimó que EEUU no reconozca a Maduro como “presidente legítimo”.