Padrino López califica de "exitosa" maniobra militar en isla del Caribe ante "amenaza" de EEUU

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, calificó este viernes como «exitosa» la maniobra militar en la isla de La Orchila, ubicada en aguas venezolanas en el mar Caribe, ante el despliegue naval que mantiene EE.UU. en la región y que Caracas considera como una «amenaza».

«Ha sido una operación bien completa, bien exitosa, aun cuando faltan horas todavía para finalizar, podemos decir ‘misión cumplida‘», expresó el funcionario durante una reunión con autoridades militares que transmitió el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Según el funcionario, que acusó a EE.UU. de tener «una guerra no declarada» contra su territorio, el lapso de tres días previsto para «el despliegue aeronaval y terrestre» fue «suficiente para afinar, ajustar, armonizar y cohesionar los distintos sistemas de armas» del país.

En qué consistió la maniobra militar

Además, dijo que como parte de los ejercicios, Venezuela probó, entre otras cosas, «misiles de la clase C-802 y CM-90», usados para la defensa antibuques.

«Hicieron un lanzamiento muy efectivo, muy eficaz, muy preciso y eso nos da mucha fortaleza porque sabemos que nuestra Armada Bolivariana tiene poder, tiene capacidades y tiene valor», agregó.

De igual forma, el titular de Defensa indicó que «hasta ahora no ha habido ningún accidente ni incidente» durante las maniobras, lo que, a su juicio, «dice mucho del adiestramiento» que tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Desde el miércoles, se llevan a cabo maniobras militares en la isla de La Orchila con el fin, según ha dicho Padrino López, de «elevar el apresto operacional» ante la «amenaza» de EE.UU., que tiene, al menos, ocho buques de guerra en la región y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como de más de 4.500 soldados bajo el argumento de acciones contra el narcotráfico.

Maduro insiste en que la movilización estadounidense se trata de un plan para forzar un «cambio de régimen» e imponer en su nación un «Gobierno títere» que satisfaga intereses de Washington.

Sin embargo, el mandatario estadounidense Donald Trump negó el jueves haber mantenido conversaciones con miembros de su Gobierno para planear un «cambio de régimen» en Caracas.