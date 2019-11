"No podemos hablar de que en Bolivia hay un Golpe de Estado", dice Guaidó - Efecto Cocuyo

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, rechazó referirse a la crisis política de Bolivia como un golpe de Estado, luego del fraude electoral comprobado y la presión social por la cual el presidente de ese país, Evo Morales, renunció.

“No podemos hablar hoy en Venezuela de que en Bolivia hay un golpe de Estado, hubo demostración de un fraude. Ahí hay un pueblo exigiendo, exigencias similares a las de Venezuela, elecciones libres”, expresó, Guaidó este lunes, 11 de noviembre, en una actividad con gremios y sindicatos.

Contraria a la postura del chavismo gobernante de calificar la situación en el país andino como un golpe de Estado, Guaidó agregó que “no sé si es una brisa o un huracán democrático, pero se siente un fresquito, la hija predilecta del Libertador dijo no más”.

Indicó que, luego de la renuncia de Morales, se comunicó con el líder opositor de ese país, Carlos Mesa, y con senadores bolivianos.

El expresidente de Bolivia dimitió después de tres semanas de protestas masivas por el fraude electoral que terminó por comprobar la Organización de Estados Americanos (OEA). El detonante fue la solicitud de renuncia que hiciera el Ejercito de ese país, así como lo hizo la Policía boliviana.

Guaidó también desestimó la marcha que convocó Diosdado Cabello para el sábado, 16 de noviembre, y retó al chavismo a llenar la avenida Bolívar del centro de Caracas, en un día donde ambos bandos medirán fuerzas políticas en la calle.

“Con respecto a la contramarcha de la dictadura, yo les apuesto a que no llenan la avenida Bolívar. Les pongo el reto, para que tengan la decencia de responder. Ni a la avenida Bolívar van a convocar”, expresó.

Esta respuesta de Guaidó se produce luego de que el domingo, 10 de noviembre, Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), convocara al chavismo a manifestarse toda la semana hasta ese sábado, para respaldar al expresidente de Bolivia, Evo Morales, luego de su renuncia.

“Ayer levantaron al conductor de chismes de los miércoles (al referirse a Cabello) y le pidieron que dijera algo. Dijeron que el sábado todos los estados los van a traer (a Caracas), a que no llenan ni la avenida Bolívar“, expresó.

A menos de una semana de la manifestación “sin precedentes” que convocó Guaidó, el también jefe de la Asamblea Nacional (AN) afirmó que los puntos de concentración serían anunciados a través de redes sociales e indicó que habría un punto de movilización en la capital.

“Hoy deben estar muy pendientes en las redes sociales (…) de la información oficial, de los puntos de concentración en cada uno de los estados. A partir de la tarde van a empezar los dirigentes a colocarlo en los espacios”.

Durante una reunión con dirigentes gremiales y sindicales, para articular la protesta del sábado, el líder opositor enfatizó en que la convocatoria debe ser masiva para ejercer una mayor presión sobre la administración chavista de Nicolás Maduro.

“Hay tan pocas razones para quedarnos en casa, que no hay agua ni luz en la casa. El 16 de noviembre no es Juan Guaidó que está llamando a calle, son todos los sectores que dicen ya basta”.

El presidente del Parlamento también denunció que presuntamente existen funcionarios de la administración de Maduro que pretenden comprar el voto de diputados opositores para que este bando pierda la mayoría en el Poder Legislativo.

“A los estafadores del régimen, no pierdan el tiempo, andan diciendo que van a comprar diputados, no pierdan el tiempo. Como no pudieron con la persecución (…) como resistimos, ahora están tratando con un pequeño grupito de tratar de (comprar a los diputados) y no hay posibilidades. Todo lo que se compra con dinero es barato”.

Gremios y sindicatos

En este acto, estuvo acompañado por la participación de 12 voceros de distintos gremios para respaldar la manifestación. La presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital, Ana Rosario Contreras, llamó a que los trabajadores se mantengan en protesta continua después del 16 de noviembre.

“Ese huracán que hay en Bolivia lo tenemos que desarrollar en Venezuela. Tenemos que aprender que ya basta, que el futuro depende de todos. Si tenemos que hacer calle sin retorno, es calle sin retorno. No depende de Juan Guaidó, depende de la fuerza de cada uno”, expresó.

Mientras que René Zapata, representante del gremio de docentes, convocó a los educadores a un paro de 72 horas a partir del martes 12 de noviembre, como presión previa a la manifestación del sábado.

Los maestros tenemos años en las calles protestando, pero por fin llegamos a obtener una unidad y llegamos a un paro. Ya basta de burlas y de pisotear nuestro derecho”, manifestó Zapata.