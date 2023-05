«No debemos repetir la conducta de la abstención», afirma rector de la UCAB Arturo Peraza #ConLaLuz

Manuel Tomillo C. | @ManuelTomilloC

Para el padre Arturo Peraza, recientemente nombrado rector de Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), la actual situación política en Venezuela está caracterizada por el desacuerdo, factor que impide que exista un desarrollo del país y que estanca cualquier intento de cambio.

El sacerdote jesuita asegura que esa estructura de desacuerdo político inviabiliza cualquier proyecto de inversión en Venezuela. «Cualquier proyecto que pueda significar la reactivación de la economía», dijo durante su participación en el programa #ConLaLuz de este martes 16 de mayo.

Peraza aseguró durante su conversación con Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, que en la actualidad el país está dividido en una oposición que está desconectada de lo que la población venezolana desea para un cambio y un gobierno de Nicolás Maduro que busca atornillarse en el poder.

«Yo siento que hay una profunda desconexión entre las preocupaciones que manifiesta la oposición venezolana y lo que la calle está hablando. En los jóvenes hay un nivel de no interés de desaprensión a las organizaciones políticas y eso se manifiesta en que los chicos no se han inscrito en el Registro Electoral», dijo también.

«El Gobierno de Maduro, por su parte, su única finalidad es sostenerse y mantenerse en el poder. Ha mostrado más de una vez y reiteradamente que a él no le importa cuántas crisis económicas tenga que vivir el país. Él está en el poder y se logra mantener en el poder y no hay en el horizonte algún elemento que uno pueda llegar a decir que esas circunstancias van a cambiar. Me da la impresión que ninguno de estos dos actores fundamentales parece estar interesado en romper o quebrar este estancamiento. Quien está interesado es la sociedad civil venezolana», añadió.

No obstante, Peraza indica que una salida electoral es el único camino para resolver esta situación e hizo un llamado a la población para que no dejen de participar en elecciones.

«La simple abstención ya nos ha mostrado a dónde nos lleva ese camino y no creo que debamos repetir la conducta de la abstención», sostuvo.

Agregó que en el mundo participar ha sido siempre un mecanismo de presión política y por ello cree «que esa presión política hace falta en Venezuela».

Advirtió que el gobierno de Nicolás Maduro y sus agentes políticos permanentemente están introduciendo elementos en dentro de la estructura política para generar divisiones dentro de la oposición.