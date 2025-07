Municipales traen al ruedo a viejos conocidos: 25 dirigentes esperan retomar alcaldías

Viejas figuras, tanto del oficialismo como de la oposición, prometen mejoras en servicios básicos, seguridad y «recuperar los espacios» como parte de la estrategia para atraer votos el 27 de julio. El director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB señala que la gente quiere cambio político pero está desencantada de las elecciones, un escenario que desestimula la participación en los comicios municipales

Las elecciones municipales no solo tienen un gran número de dirigentes políticos en las regiones que esperan reelegirse en sus cargos como alcaldes o concejales. Otro grupo que ya había ejercido el poder municipal busca retornar a partir del 27 de julio, fecha prevista para los comicios.

Según una revisión hecha por TalCual, 25 dirigentes que ya ejercieron como alcaldes en años anteriores fueron postulados nuevamente por partidos opositores y el Gran Polo Patriótico. Entre ellos resaltan Luis Zambrano, Henri Falcón, Gian Carlo Di Martino, Tirso Sosa y Alfredo Catalán, quienes ejercieron el poder municipal a inicios de los años 2000.

En cambio, la experiencia como alcaldes de José Salacier Colmenares León (municipio Sosa, estado Barinas) y Ángel Alveláez (San José de Guaribe, estado Guárico) se remonta a la década de los 90.

Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, señala el contexto en torno al 27 de julio: un escenario de opacidad y falta de integridad electoral que viene arrastrando el país desde 2015 y que se profundizó en las presidenciales de 2024.

A ello se agregan las dificultades para tener un relevo político, debido a los problemas que enfrentan los partidos políticos, incluyendo la falta de formación e impulso a sus propios cuadros desde hace años.

«Lo que quedan son figuras políticas que han hecho carrera, han llegado unos más allá y otros más acá y permanecen en la palestra pública intentando conseguir empleo. En otras palabras están intentando ganar un cargo donde puedan seguir haciendo política y mantenerse», menciona Alarcón.

Al escenario de las municipales se debe sumar la «decepción» que arrastra un sector importante de la población tras la elección presidencial de 2024, que representaba una opción real de cambio.

«La gente quiere cambio político, apostó a una elección para que ese cambio ocurriera y no ocurrió. La gente que hoy sigue queriendo ese cambio político está profundamente decepcionada de las elecciones porque siente que no sirven para nada. Eso no ha cambiado del 28 de julio hasta la fecha», destaca el director del CEPG UCAB.

Alarcón considera que en estas elecciones «todos aquellos que no son gobierno pueden terminar consiguiendo es una cuota mínima», cuestión que ciertamente afectará a aquellos liderazgos que esperan retomar el Poder Municipal.

Promesas y ataques en las municipales

En la campaña electoral, que inició el viernes 11 y se extenderá hasta el 24 de julio, las organizaciones políticas y sus candidatos se han decidido por campañas sectorizadas apelando a sentimientos como «La Casa no se entrega», en referencia a dejar el municipio en manos del oficialismo, o el «Gente que resuelve» apoyado por el Gran Polo Patriótico y actividades gubernamentales.

En los «casa por casa» y recorridos por sectores populares las promesas se repiten de lado y lado: mejorar servicios públicos y de salud, ya sean gestiones nuevas o repitientes, garantizar seguridad, apoyar proyectos de gestión de viviendas o deportivos. De lado quedan propuestas para el auto financiamiento de las gestiones municipales, prevención y atención por afectaciones climáticas, mayores espacios culturales, unificación de impuestos municipales o aprobación de ordenanzas municipales en favor de la diversidad.

Bajo el lema «El Hatillo no se hereda ni se entrega», Alfredo Catalán (UNE) busca sumar votos con promesas sobre la «voluntad» para resolver problemas de servicios básicos como el agua, garantizar la seguridad y eficiencia municipal, además de «rescatar el concepto del gentilicio hatillano».

Catalán también se ha pronunciado directamente contra el alcalde Elías Sayegh, a quien ha señalado de querer seguir en la gestión municipal «a través de un engatusado arácnido que no es hatillano».

Víctor Hugo Figueredo, inscrito por Derecha Democrática Popular a la Alcaldía de Lechería, ha apelado a los votantes a «defender genuinamente nuestra ciudad» el próximo 27 de julio. Además ha acusado al candidato a la reelección, Manuel Ferreira, de «no estar defendiendo la casa que nombra. Él está defendiendo un puesto».

«Luego de más de dos décadas de amenazas pareciera que algunos factores pretenden lograr sus objetivos, y no lo permitiremos (…) Nuestra meta es recuperar lo que Lechería fue en su momento, un bastión opositor del país y la ciudad para la vida», ha dicho también en referencia a los señalamientos de la dirigencia del PSUV.

Del lado oficialista, Hugo Martínez –quien aspira nuevamente a la Alcaldía de Guatire– se ha plegado al eslogan de ser «gente que resuelve» y «escucha a las comunidades».

«Quiero hacer un llamado, que nos reunamos y vean lo que estoy planteando, que participen en su posición, no importa si son opositores. Yo estoy haciendo un llamado al zamorano, al guatireño, vamos a avanzar juntos por el municipio», ha dicho Martínez.

Mientras que Gian Carlo Di Martino ha señalado en sus actividades de campaña que «Maracaibo merece gestión, dignidad y revolución verdadera».

«Entrando en las casas nos hemos dado cuenta que existen muchas necesidades, a nivel de salud, a nivel de vivienda, hay que enfocarnos en la humanización y la reconstrucción social. Entre todos tenemos que recuperar Maracaibo y convertirla de nuevo en la primera ciudad de Venezuela», ha dicho.

Participación en veremos

A juicio del director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB, la participación en estas elecciones municipales «no va a ser muy distinta» a la expresada en los comicios regionales y parlamentarios de mayo.

«Aunque no puedes meter a todas las candidaturas que no son gobierno en el mismo pote, porque unas son oposición y otras no lo son, la gente no hace diferencias. Al final del día, para la gente todos los que están participando, y repito puede haber errores en la apreciación colectiva, son personas que se rindieron, entregaron las elecciones presidenciales y no están luchando. Entonces la tendencia a apoyar esas candidaturas termina siendo muy baja», destaca Alarcón.

Por otra parte, resalta, esta ha sido una campaña floja «que aunque apela a la racionalidad con frases como ‘La casa no se entrega’ (Fuerza Vecinal), la realidad es que eso genera poca emocionalidad en la gente porque siente que lo más importante ya lo perdió».

Alarcón insiste en que la participación se verá de forma diferente en los municipios, entre otras razones, «por el carisma de los candidatos, la estima que expresa la gente, pero en términos generales la gente no siente que haya razones para salir a votar en masa o defender estas posiciones que se disputan hoy día».

La lista

En la lista de exalcaldes que buscan un nuevo periodo, 11 fueron inscritos por el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico. El resto pertenecen a Un Nuevo Tiempo o partidos como Derecha Democrática Popular, habilitado desde las presidenciales, o Unión Nacional Electoral.

Al igual que con alcaldes reelectos o nuevas propuestas, en estas postulaciones se evidencia el quiebre de la Alianza Democrática y la dupla Un Nuevo Tiempo – Unión y Cambio, así como la conformación de nuevas alianzas con partidos judicializados como la Acción Democrática de Bernabé Gutiérrez o el Copei en manos del diputado Juan Carlos Alvarado.