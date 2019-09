Miguel Pizarro: Seguiremos aislando a Maduro #ConLaLuz

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) y comisionado presidencial de Juan Guaidó ante las Naciones Unidas, Miguel Pizarro, aseguró que seguirán aislando a Nicolás Maduro y por ello vendrán más medidas duras y sanciones como las anunciadas esta semana por Estados Unidos y la Unión Europea.

Durante el programa #ConLaLuz, que moderó la periodista Ibis León este jueves 26 de septiembre, Pizarro dijo que la respuesta de la comunidad internacional ha sido la de este tipo de acciones, después de que el chavismo gobernante se paró de la mesa de negociación de Barbados, donde Noruega era el país mediador.

«Parte de mi labor es hacer todo el esfuerzo de articulación de las plataformas internacionales para que todas vayan en una sola dirección, no es posible una Venezuela con el régimen de Nicolás Maduro… que más países entiendan nuestra situación. Vamos a seguir aislando a Maduro en todos los espacios», explicó sobre el papel que desempeña ante Naciones Unidas, donde reconoció que aún el chavismo mantiene los cargos de este importante sistema.

Sin embargo, dijo que aunque traten de cantar victoria, las reuniones sostenidas por el canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, como parte de la agenda de la 74 Asamblea General de la ONU, han sido con países como Irán y Cuba, que son cuestionados en el contexto internacional por la falta de democracia en esas naciones.

Señaló que mientras Maduro estuvo en Rusia y Diosdado Cabello en Corea del Norte, la representación del presidente encargado sostuvo un importante encuentro con los mandatarios de Estados Unidos, Colombia, Ecuador y Chile, así como con 16 cancilleres, donde se adoptaron medidas más fuertes.

«Viene mucha presión, después de esa reunión venían decisiones importantes de EEUU y ya se anunciaron prohibiciones de acceso, de movilidad económica y visado, tanto para funcionarios del régimen como para miembros del alto mando militar de coroneles hacia arriba», resaltó Pizarro a la vez que mencionó las adoptadas por la Unión Europea contra siete funcionarios del chavismo.

«Para poder cambiar lo que pasa en Venezuela hay que presionar mucho más a Cuba, hacerle entender a China que no puede seguir acompañando a Nicolás Maduro porque tendrá problemas no solo con un país sino con la región entera», insistió.

Acerca de la aplicación y viabilidad del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar), el diputado aseguró que este mecanismo permitirá articular acciones conjuntas de los países que pertenecen al convenio, ya que en Suramérica no hay formas de sanciones extraterritoriales, pero ahora sí podrán aplicarlas para perseguir, castigar e incluso detener a quienes violen derechos humanos, cooperen con grupos terroristas y estén involucrados con hechos de corrupción en Venezuela.

Pizarro defendió que su cargo sigue siendo de diputado, porque la designación de Guaidó es la de enviado especial o representante, una misión que no incluye perder su condición como parlamentario, ya que de hacerlo perdería su investidura parlamentaria.

Plan con poca recaudación

El legislador, que también dirige la comisión especial de emergencia humanitaria del Parlamento, aseguró que el Plan de Respuesta a la Emergencia Humanitaria de la ONU en Venezuela ha recaudado menos del 20 % de lo planteado para atender a 2 de los 7 millones de venezolanos que están en situación precaria.

«Está bastante por debajo de la meta que la OCHA (Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU) ha venido intentando, está por debajo del 20 %, nos corresponde hacer un esfuerzo con los donantes para aumentar», sostuvo y aclaró que esos recursos y los aprobados por EEUU no son manejados por ellos sino que van destinados a los actores humanitarios y los países receptores de migrantes de venezolanos.

Pizarro advirtió, sobre el tema político, que Nicolás Maduro niega una salida pacífica al querer aferrarse en el poder y apoyar a grupos irregulares.

«Las opciones de una salida por las buenas se hacen cada vez más difíciles, Maduro ha decido defender a grupos irregulares, ha decidido destruir el arco minero, ha decidido que parte de nuestro país sea un santuario de narcotráfico», insistió.

También opinó que el regreso del chavismo a la AN se da porque reconocieron que no pudieron acabar con el Poder Legislativo venezolano, pese a todas las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y las persecuciones contra más de 20 diputados.

«Ellos se metieron en cuarto espejo y volvieron a la Asamblea porque después de muchos años no pudieron destruir la AN, vuelven intentando a hacer ver un mensaje de normalización que no existe y fueron a tratar de burlarse del reglamento y las normas».

Consultado sobre el diálogo del chavismo con un sector minoritario de la oposición, solo dijo que esa no es la vía ni la salida para el cambio en Venezuela.