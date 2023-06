Martínez Meucci: Maduro no tiene prisa en avanzar en una negociación que despeje la ruta electoral

A pesar de la expresa necesidad de acceder a recursos bloqueados y volver al sistema financiero internacional, el gobierno de Nicolás Maduro no parece apremiado por volver a la negociación en México.

La luz verde que dio Estados Unidos para el fondo del acuerdo social tampoco fue motivo suficiente para destrancar la negociación que cumplirá ocho meses en el congelador.

El doctor en conflicto político y procesos de pacificación por la Universidad Complutense de Madrid, Miguel Ángel Martínez Meucci considera que el escenario más probable es que el mecanismo de México “siga funcionando en cámara lenta” y explica por qué en entrevista concedida a Efecto Cocuyo que se transcribe a continuación.

.-¿Por qué la luz verde para el fondo del acuerdo social no provocó la reanudación de la negociación?, ¿cuáles son los factores que pueden estar conjugándose en contra del avance de este proceso?

Por un lado, el desbloqueo de fondos autorizado por los EE.UU. no se ejecuta automáticamente, si bien es un paso para avanzar hacia algún grado de entendimiento. Por otro lado, y esto es lo fundamental, Maduro no tiene prisa en avanzar en una negociación que despeje la ruta electoral. A su vez, las fuerzas de la oposición, representadas en el proceso de México, no cuentan con fuerza suficiente para hacer valer su posición en la negociación.

.-¿Cuál es su opinión sobre el rol de Gustavo Petro?, Maduro dice que está empezando a convertirse en un garante.

Petro juega un papel bastante confuso en este proceso, en gran medida porque es un actor directamente interesado en los resultados de la negociación. Así lo deja ver el hecho de que esté requiriendo la colaboración de Maduro en las negociaciones con el ELN y diversas facciones remanentes de las FARC. De ahí que su intervención tenga un sesgo claramente orientado a favorecer los objetivos de Maduro en el proceso en el ha intercedido ante los EE.UU. para que dichos objetivos sean satisfechos por estos actores internacionales.

.-¿Y sobre el rol de Lula, qué puede comentar?

Lula ha demostrado también ser un amigo del chavismo y, si queremos distinguir entre (Hugo) Chávez y Maduro, también del madurismo. En cambio se ha pronunciado en términos sumamente despectivos de la oposición venezolana. Sus recientes afirmaciones de que los gobiernos de Chávez y Maduro han sido víctimas de una «narrativa» perversa encubren la realidad y revelan su posición profundamente parcializada en la cuestión venezolana. En suma, las gestiones de Petro y Lula están más orientadas a estabilizar a Maduro que a favorecer un cambio político en Venezuela.

Futuro de la negociación en México

.-La necesidad de Venezuela de volver al sistema financiero internacional no parece ser razón suficiente para negociar. ¿Cuál es la prospectiva en este sentido?, ¿podrán revivir México?, ¿qué escenarios ve más probables?

El régimen venezolano ha reorientado sus relaciones financieras hacia potencias autoritarias, con frecuencia mediante tramas reñidas con el derecho internacional, al menos el que promueven las democracias occidentales. Mientras la presión popular sea reducida, los costos de seguir aguantando en la situación actual serán manejables para Maduro y compañía, entre otras cosas porque seguirán siendo transferidos a la población. En semejante contexto, y si no hay concesiones significativas en las posiciones negociadoras de las partes involucradas, lo más probable es que el proceso de México siga funcionando en cámara lenta.

.- ¿La salida de James Story tiene algo que ver con la negociación?, ¿el perfil del nuevo jefe de misión podrá abonar en una dirección positiva?

No está claro que la política de los EE.UU. hacia Venezuela vaya a cambiar significativamente. Hasta ahora, todo parece indicar que hay disposición de hacer concesiones en la medida en que Maduro también las haga. En todo caso, el nombramiento de un nuevo encargado de negocios es, quizás, una forma de ir pasando la página del gobierno interino y de demostrar una cierta disposición a negociar un cambio progresivo, siempre y cuando desde Caracas se demuestre alguna voluntad de hacer lo mismo. Por ahora, esa perspectiva no parece demasiado cercana.