Un comediante figura como uno de los precandidatos presidenciales mejor posicionados: Benjamín Rausseo, mejor conocido como “Er Conde del Guácharo”, aparece en las primeras opciones, superado solo por María Corina Machado y Nicolás Maduro, según la encuesta más reciente de Datincorp.

En otros estudios de opinión –como el de la firma More Consulting– también despuntan el humorista y la coordinadora de Vente Venezuela que ha hecho todo lo posible por deslastrarse del gobierno interino y el llamado “G4” (Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo).

Pero ¿qué explica esta intención de voto? En otro hallazgo de Datincorp se encuentra la respuesta: 7 de cada 10 venezolanos está decepcionado de la política y de los políticos en general.

“La lectura gruesa que tenemos que darle a este estudio es el nivel de rechazo que hay por parte de los venezolanos a los políticos y a los partidos, como consecuencia de ese descontento, es que surgen las opciones de Machado y Rausseo. Cuando los políticos de oficio fallan, los pueblos inventan, eso fue lo que pasó con (Hugo) Chávez”, afirma el presidente de Datincorp, Jesús Seguías.

Seguías explica que si bien Machado no es la clásica “outsider”, se ha convertido en una “alternativa distinta” para los opositores que rechazan la gestión del gobierno interino y la estrategia fracasada del G4. Mientras que Rausseo no ha estado involucrado en las decisiones políticas del país y no es un político tradicional de oficio.

Electores prefieren un líder independiente

El estudio también revela que 47% de los venezolanos consultados; es decir, casi la mitad, prefiere como próximo presidente a un líder independiente.

No obstante, Seguías aclara que esto no es sinónimo de antipolítica. “Si hay un país que está muy imbuido en la política es Venezuela, el tema es que los venezolanos están indignados con los factores políticos que han manejado el destino del país en los últimos años”, expone.

Por esta razón, destaca que 29.97 % de los encuestados cree que el próximo presidente debe surgir de nuevos partidos políticos.

“Además del candidato independiente están buscando algo distinto, nuevos referentes políticos más que caudillos”, comenta.

Votos fragmentados

Es importante destacar que, aunque Machado y Rausseo son los principales candidatos por los que la gente votaría al día de hoy, ninguno llega a 20 % en intención de voto. “Esto evidencia el archipiélago que hay. Simplemente, dentro de las minorías, ellos son las mayorías. El país está totalmente fraccionado, disperso y desarticulado. En este momento le tocó a Rausseo, pero no sabemos hasta qué punto se consolide como una opción de cambio en el país”, opina Seguías.

De cualquier manera, es prematuro proyectar quien sería el vencedor o vencedora de la primaria porque ni siquiera las candidaturas han sido formalizadas. La Comisión Nacional de Primaria debe convocar el evento y hacer público el cronograma para que los aspirantes oficialicen su participación.

Esta instancia opositora también debe aclarar si el Consejo Nacional Electoral (CNE) prestará asistencia técnica o no, una decisión que puede hacer desistir de la carrera presidencial a María Corina Machado.

Otro aspecto clave son las maquinarias partidistas. “En una primaria ganaría quien tenga más organización y lleve más gente a votar”, apunta Seguías.

Los «ni-ni» son mayoría

La encuesta confirma que en Venezuela el sector que se autodefine como «ni-ni» (que no está alineado ni con el chavismo ni con la oposición) sigue siendo mayoría. 59 % se define como no alineado a los bloqueos políticos dominantes y 54 % se define como independiente de los partidos políticos, según Datincorp.

Los datos de More Consulting no distan mucho: 43,4 % se identifica como “No alineados” con ningún bando.

La economía es la principal preocupación de los encuestados, según reflejan ambos estudios. De acuerdo con Datincorp, el 30 % identifica la inflación como uno de los problemas más urgentes, seguido de un 16,4 % que considera que la prioridad deben ser los servicios de salud hospitalaria. El incremento de los salarios es la principal preocupación para 15,1 %.

64,3 % cree que la situación económica en su hogar es peor que la de los últimos años, según More Consulting.

«La gente quiere un cambio político sin duda. Se infiere indirectamente del estudio que hay un nivel de deseo de cambio en el país inmenso. Pero la gente le está dando más importancia a los temas económicos que a los políticos y el mundo político anda totalmente divorciado del país, ensimismado en sus asuntos propios», cuestiona Seguías.

Rechazo a Maduro

66 % del país evalua la gestión de Maduro como mala, según More Consulting. Mientras que 73 % de los entrevistados por Datincorp evalúa negativamente su desempeño.

Pero Maduro no es el único que concentra altos niveles de rechazo. Guaidó perdió su capital político. Datincorp registra que 83 % de los encuestados no confía en el opositor versus un 69 % que no confía en Maduro. 65 % apoya la decisión de poner fin al gobierno interino. En cuanto a la intención de voto para las presidenciales ocupa los últimos puestos.

«Evidentemente Guaidó es un político altísimamente rechazado en el país, la comunidad internacional sabe esto y piensan que obligar a los venezolanos a tener un presidente interino que nadie quiere es un error gravísimo. Su rechazo pasa por una razón sencilla: fracasó en su promesa y eso se paga», concluye Seguías.