A juicio de la coordinadora nacional de Vente Venezuela (VV), María Corina Machado, el proyecto de reforma del Estatuto que Rige la Transición Hacia la Democracia liquida la presidencia interina que dirige Juan Guaidó.

La modificación del Estatuto fue aprobada en primera discusión este lunes 27 de diciembre con los votos salvados de Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano), Sergio Vergara (Voluntad Popular) Biagio Pilieri (Convergencia), Ismael García (Acción Democrática) y Edwin Luzardo (Alianza Bravo Pueblo).

Luzardo y Pilieri integran la fracción 16 de Julio que incorpora a once parlamentarios de la Asamblea Nacional de 2015, según el dirigente de VV Omar González. Ninguno de estos miembros votó a favor de la reforma.

La ley a la que hace referencia Machado es la que permite al Parlamento de 2015 extender su periodo por segundo año consecutivo bajo el supuesto de que las parlamentarias celebradas el 6 de diciembre de 2020 fueron inconstitucionales e ilegítimas.

“El G4 mató la presidencia interina. Con dicha modificación del Estatuto se tendría, en vez de un presidente interino, una juntade gobierno del G4 con Guaidó. El poder será ejercido por una AN que no reúne, no fiscaliza y no controla. Vente no va a validar esta farsa”, cuestionó Machado en sus redes sociales.

La organización Vente Venezuela ya había manifestado su posición en contra de la continuidad del gobierno interino. El partido no respaldará a Guaidó a partir del 5 de enero de 2022 por considerar que su ruta “se agotó” y “perdió el objetivo único que tenía: articular la liberación de Venezuela”.

«Es el momento de constituir una nueva dirección de las fuerzas democráticas del país. Nos enfocaremos en la propuesta ciudadana de elección popular para renovar el liderazgo, y para ello vamos a trabajar con todos los venezolanos y organizaciones políticas y civiles», indicó la directiva de Vente.