Durante un conversatorio con mujeres activistas del partido Primero Justicia, la candidata unitaria de la Plataforma Unitaria de la oposición, María Corina Machado, reiteró su posición de no ceder en sus aspiraciones a ocupar la presidencia de Venezuela, aun cuando sigue su inhabilitación política.

«Los venezolanos no vamos a aceptar nada menos que la vida en libertad plena. No vamos a bajar la cabeza ni vamos a aceptar que sean otros los que negocien nuestra libertad o nuestro bienestar», expresó durante el Foro Presidenciales 2024: Unidad y Voto.

Machado indicó que la fuerza ciudadana que se manifestó el 22 de octubre, tiene un “ímpetu que ha sacudido tantas conciencias” y que se debe respetar lo que decidió la mayoría que votó en la primaria opositora.

Foro Presidenciales 2024: Unidad y Voto – En Vivo | 27Nov https://t.co/rc6J3etiLW a través de @YouTube — rocar (@CarioBlanc17663) November 27, 2023

“No debemos subestimar a la gente, debemos confíar, uno se siente maravillado de lo que es capaz de hacer la sociedad venezolana, pese a todos los obstáculos que hubo, todas las fuerzas que se opusieron (…) decían que no era imposible, no fue sencillo, fueron grandes pruebas, no hubo medios de comunicación, yo no asistí a una sola entrevista en televisión nacional, ni a grandes circuitos de radio, no me entrevistan, pero pese a todo esto, logramos con entusiasmo y emoción que la comunidad se apropiara porque esto es de ellos”, añadió.

Agradeció la oportunidad de expresarse en el foro de dirigentes de PJ, y reconoció que hace unos meses, esto le hubiera parecido imposible.

«Esta es una gran oportunidad, quizás hace unos meses, imaginarnos esto no era tan factible, pero las cosas han cambiado para bien, de verdad que sí, creo que esto tiene un gran mensaje y por eso, lo agradezco mucho porque le damos un mensaje a los venezolanos».

Informó además que como parte del plan para las elecciones presidenciales de 2024, su equipo trabaja en alianzas que permitan, por lo menos, organizar a más de 600.000 personas que contribuyan a la campaña y brinden acompañamiento en el proceso de votación.

