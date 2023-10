Este viernes la candidata a las primarias de la oposición, María Corina Machado recibió el apoyo del candidato Freddy Superlano, quien declinó su candidatura a favor de Machado y expresó su agradecimiento al apoyo que le prestará el partido Voluntad Popular a su campaña, a solo nueve días de las elecciones.

“Esta fuerza que crece cada día es indetenible y estamos construyendo un movimiento social que es invencible. Tenemos que asumir el tamaño de la responsabilidad que tenemos, la vida de millones de venezolanos (los que han nacido y los que no) la vamos a definir en estos días”, dijo Machado durante la rueda de prensa.

Al inicio de su intervención la candidata expresó su agradecimiento a la tolda naranja por su confianza. “No hay nada más importante que debamos construir en Venezuela que confianza. Confianza en la fuerza que tenemos y confianza unos en otros”, sumó.

Machado dijo que su presencia y apoyo era gracias al enorme sacrificio de s venezolanos que han sido perseguidos, exiliados, encarcelados o muertos. “Eso en este país no se permitirá jamás. Los presos políticos y militares tienen que saber que no están solos y serán liberados”, enfatizó.

La candidata invitó a los venezolanos a particiapar en las elecciones primarias de la oposición y afirmó que si no hay gasolina vayan a pie y que se queden hasta el conteo de papeletas final.

No participará en el diálogo

La dirigente de Vente Venezuela dijo que no va a participar en el debate entre Estados Unidos y Venezuela. Nosotros no participamos en diálogos previos ni en el actual. No puede haber una elección limpia y libre si hay un ciudadano que el régimen le impide a la fuerza ser candidato”, sentenció.

A Machado no le preocupa su inhabilitación

El excandidato Freddy Superlano también expresó la urgencia de que se levanten las inhabilitaciones políticas contra candidatos. “Si eso es así forma parte del petitorio cuando se habla de elecciones libres y transparentes. No debería existir inhabilitación alguna”, sumó.

“Ustedes me conocen. Hemos hablado claro. La primaria es el primer paso. Habrán obstáculos muy grandes. Pero créanme que entre la lista de las cosas que nos preocupan no está a fulana inhabilitación. No nos quita el sueño. Vamos hasta el final. Juntos vamos a producir la victoria más hermosa que haya visto nuestra nación”, dijo Machado sobre su inhabilitación que, eventualmente, le impide participar en las elecciones presidenciales aunque es una medida inconstitucional.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...