María Beatriz Martínez: «Venezuela no anhela la unidad sino una visión conjunta» #ConLaLuz

Lo que Venezuela anhela no es una unidad sino una visión conjunta en lo político para salir de la crisis que atraviesa el país, así lo afirma la recién electa presidenta del partido Primero Justicia, María Beatriz Martínez,

Martínez afirma que en Venezuela hay desesperanza en torno al tema político y en especial hacia la oposición, pero considera que superarlo no es cuestión solo de los partidos políticos sino de los ciudadanos.

La presidente de la tolda aurinegra pide a los venezolanos estén atentos «a las trampas y artilugios» con los que se busca, desde el chavismo, dividir el voto opositor de cara a las venideras elecciones de 2024.

La dirigente justiciera afirmó que Nicolás Maduro, número 1 del chavismo, ha aplicado estrategias que han promovido la desesperanza entre los venezolanos, para evitar y torpedear los votos que lo pueden remover del poder por la vía democrática.

La oposición y su reorganización electoral

La excandidata a la gobernación de Portuguesa reconoce que la plataforma política de la unidad, conformada por un grupo de partidos opositores, atraviesa momentos difíciles. “En este momento estamos atravesando mecanismos de acercamiento, para hacer el trabajo que tenemos que hacer (…) Hay una convicción generalizada. Es necesario que abramos las puertas y que cada vez más sumemos voluntades para conseguir ese objetivo común”, comenta Martínez.

Para la presidenta de Primero Justicia la realización de las elecciones primarias en el seno de la oposición son una oportunidad para que se elijan a los mejores candidatos unitarios para enfrentar a los adversarios chavistas.

Te sugerimos: Plataforma unitaria extiende lapso de postulaciones para la Comisión Electoral de Primarias

“Si actuamos con absoluta convicción y generosidad. Lo que vimos en Barinas puede repetirse en todo el país, ese ejemplo lo tenemos que replicar para las soluciones que están dentro de la agenda política”, expresa. Martínez pide además que la toma de decisiones dentro de la coalición se haga de manera efectiva para evitar que se pierdan estados y oportunidades de capitalizar votos por no apoyar a los candidatos que cuentan con el mayor índice de aprobación.

“La raíz de nuestro problema es político y tenemos que derrotarlo en lo político. PJ no solo tendrá la mejor opción para brindarle a Venezuela en las primarias sino también una opción para derrotar a este gobierno”, enfatiza la diputada de la Asamblea Nacional 2016 por el estado Portuguesa.

El voto en el exterior

Martínez también se refirió durante su intervención en Con la Luz al voto de los venezolanos en el exterior y abogó para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) amplíe y permita el registro electoral en el exterior, una vez allí es que vamos a ver cómo se van disponer los puntos para las elecciones.

“Hay cuatro millones de venezolanos dentro del país que no están inscritos en el Registro Electoral Permanente (REP) y el CNE siempre está actuando en contra de eso. Esos 4 millones deben tener acceso al RE, en los próximos días deben darse movilizaciones para que esos venezolanos sean inscritos”, advierte.

¿La liberación de los primos Flores fue parte del diálogo en México?

La actual presidenta del partido aurinegro negó que la liberación de Efraín Campos Flores y Franqui Francisco Flores, sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, se haya acordado en el marco de la mesa de diálogo que se mantiene en México.

Te puede interesar: Indulto a los sobrinos Flores: ¿EEUU ablanda su política hacia Maduro?, responden expertos

“Es una transacción de la cual no teníamos conocimiento. Esa transacción no sustituye nada el proceso de negociación, la cual estamos empeñados en alcanzar y en mejorar (…) La transacción que se hizo fue para liberar a unos condenados por narcotráfico en EEUU. Eso no estuvo dentro del proceso de negociación porque no está dentro de los intereses de Venezuela”, sostiene.

Para Martínez la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición busca aliviar algunos de los conflictos generados por la crisis y en su opinión este tipo de transacción bilateral no representa una solución para los venezolanos.