Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, José Marval Jiménez y Pedro Troconis Da Silva, enviaron un oficio al juez federal de Miami, Robert Scola, quien lleva el caso del empresario Álex Saab.

En la misiva, advierten que el ciudadano colombiano no es ni venezolano ni diplomático, lo que contraviene la versión del gobierno de Nicolás Maduro que defiende la inmunidad diplomática del acusado sobre el que pesan presuntos delitos de lavado de dinero.

“Esta institución desconoce la pretendida imposición de inmunidad diplomática y de la nacionalidad venezolana de dicho ciudadano por no cumplir con el procedimiento legal establecido en la vigente Ley de Nacionalidad y Ciudadanía”, argumentan.

Explican que Saab no cumple los extremos legales al no existir una Carta de Naturaleza publicada en la Gaceta Oficial de la República, ni su inscripción en el Registro Civil, no haber tenido residencia ininterrumpida de diez o cinco años y no haber seguido el procedimiento de naturalización de un órgano competente en materia de nacionalidad y ciudadanía.

Los integrantes del denominado TSJ en el exilio, designado por la Asamblea Nacional de mayoría opositora en 2017, también alegan que las actuaciones de Maduro y sus representantes son “nulas” porque es una “autoridad usurpada”, según establece el artículo 138 de la Constitución venezolana.

“La ilegitimidad de Nicolás Maduro deriva de declaratoria de la vacante del órgano ejecutivo venezolano por parte de la Asamblea Nacional legítima de Venezuela y del proceso penal que siguió este Tribunal culminado con sentencia condenatoria de fecha 15 de agosto de 2018”, exponen.

Los magistrados afirman que los abogados contratados por el régimen de Maduro pretenden incorporar elementos de naturaleza política, “comprobadamente forjados” para hacer inmune a Saab al proceso judicial.

“El régimen dictatorial de Nicolás Maduro y sus representantes en defensa de Alex Saab intentan lograr un salvoconducto político para un asunto que es competencia estricta de la justicia criminal”, concluyen.

Oficio N°: TSJ/P-0044-2022

Honorable Juez Robert Scola

El juez Robert Scola debe decidir si Álex Saab tenía o no inmunidad diplomática cuando fue detenido en Cabo Verde en 2020. Según la agencia de noticias AP, el tribunal dará a conocer sus argumentos finales el próximo 20 de diciembre.