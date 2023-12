“Ustedes tienen en Miraflores un presidente que no los ha traicionado ni los va a traicionar”, dijo el presidente Nicolás Maduro durante una alocución en vivo que realizó desde Catia, en Caracas.

Maduro envió un mensaje a sus seguidores sobre el año 2024 y prometió que “lo mejor está por venir”. El mandatario aseguró que el venidero año será una nueva etapa de lucha y despegue con un nuevo modelo económico.

El mensaje de Maduro llega desde una alocución pública que se realizó en la reinauguración del núcleo de Desarrollo Endógeno Fabricio Ojeda, en Caracas, en presencia de los integrantes de las bases de misiones que conforman el partido de gobierno. “Gracias al pueblo por todo el apoyo, unión y lealtad que ha conducido al país a grandes victorias”, añadió el mandatario.

El gobernante insistió en que su gobierno no es dictatorial. “Yo no soy un dictador porque no vengo de Harvard ni vengo de Estados Unidos, ni del Comando Sur”, enfatizó.

Maduro también atacó a la oposición a la que tildó de gobiernos de derecha que buscaban desestabilizar al pueblo venezolano. “En Venezuela le decimos a la ultraderecha, a los pitiyanquis, los pro gringos, con Venezuela no han podido ni podrán jamás, pueblo o nada, independencia o nada, Patria o nada, comuna es la consigna, es el camino”, aseveró.

Maduro atacó al presidente argentino, Javier Milei

El número 1 del chavismo criticó también las decisiones que ha tomado el presidente de Argentina, Javier Milei, y lo señaló de “ensayar” un supuesto proyecto para colonizar América Latina, de querer eliminar los derechos humanos en ese país y de ser un aliado del “Trumpismo y el sionismo”.

“Fíjense el desastre de Argentina, ¿Se han dado cuenta? ¡La locura! Un decreto dictatorial del presidente neonazi de ultraderecha de Argentina elimina todos los derechos del pueblo acabando con la soberanía económica de Argentina, convirtiéndola en una colonia económica, imponiéndose al pueblo”, expresó.

