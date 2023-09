El gobernante venezolano Nicolás Maduro señaló que su gira por China tiene tres objetivos importantes: fortalecer relaciones con el país asiático, promover el ingreso de Venezuela al grupo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (Brics) y promover la refundación de Naciones Unidas.

Venezuela ha pedido ingreso al foro político y económico que conforman Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (Brics), el bloque admitió recientemente en su seno a Argentina, Arabia Saudí, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán, a partir del 1 de enero de 2024.

«Es un grupo que se irá fortaleciendo, es el gran motor para la aceleración del proceso de nacimiento de un mundo nuevo de cooperación», dijo Maduro sobre los Brics en una entrevista concedida a la agencia China Xinhua.

En el contexto de la XV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en Johannesburgo (Sudáfrica), el pasado 24 de agosto, Maduro pidió a los Brics incorporar a Venezuela al consejo de pensamiento del organismo para «contrarrestar los efectos perniciosos de las sanciones estadounidenses».

De acuerdo con el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, de unirse a los Brics, Venezuela podría diversificar la economía con mayor cooperación en áreas como agricultura, medicinas de la India e inversión en infraestructura más allá del petróleo.

En la entrevista grabada, transmitida por VTV, este 9 de septiembre, Maduro recalcó que la relación con el país asiático es de «cooperación y hermandad plena» desde la época de Hugo Chávez. Agradeció al gobierno de Xi Jinping el apoyo prestado a Venezuela en pleno auge de la pandemia por COVID-19 con el envío de vacunas, las cuales, recordó, no hubieran llegado al país por el «bloqueo» de EEUU.

Crecimiento de 5%

Maduro reiteró que el crecimiento económico proyectado para Venezuela para finales de 2024 será de 5%, lo cual aseguró evidencia una economía que empieza a «recuperarse».

«Venezuela tuvo resultados en el segundo semestre de 2021, en 2022 el crecimiento fue de 15% y este año el crecimiento será de 5% de una nueva economía que empieza a generar riquezas para el país, paso a paso, poco a poco. Hay un gran consenso de trabajar por la economía», declaró en

El gobernante justificó el retroceso por los «grandes daños económicos» sufridos a raíz de las sanciones internacionales de países como Estados Unidos y la Unión Europea contra su gobierno. Recordó que hay 30 mil millones de dólares en cuentas bancarias en el exterior congelados y que la filial de Pdvsa en territorio norteamericano, Citgo permanece «secuestrada».

Pese a ello, aseguró, el país bajo su gestión, «ha resistido» y demostrado que tiene capacidad para «recuperarse» y advirtió que seguirá denunciando en todos los foros internacionales las más de 900 sanciones internacionales.

«Hemos salido adelante con un nuevo modelo económico basado en la diversificación productiva, tenemos 18 motores de crecimiento económico», dijo.

«No renunciamos a Citgo»

También aseguró que todas las conspiraciones contra su gobierno han sido «contenidas» y «neutralizadas» y que hoy «reina» en Venezuela la «estabilidad, armonía y equilibrio interno» con miras a recuperar el estado de bienestar social que alguna vez se logró.

«Paso a paso vamos a recuperarlo, que es quizás lo más difícil porque amerita una gran inversión. Los años 2023 y 2024 serán de consolidación de esa recuperación con esfuerzo y consenso de las grandes mayorías del país de que Venezuela necesita paz», dijo.

Maduro advirtió además que su gobierno no renunciará a Citgo, a la cual alertó, se pretende «rematar» ilegalmente.

«Citgo tiene seis refinerías en EEUU, 1. 000 millones de dólares anuales le daba de dividendos a Venezuela, hasta 600 mil barriles día, era un ingreso importante y surtía al país de combustible, pero fue secuestrada durante el gobierno de Donald Trump y pretende ser rematada de manera ilegal, es la inseguridad que los inversionistas tienen en EEUU, que no respeta el derecho a la propiedad, a las leyes internacionales, pero no renunciamos a la defensa y recuperación de Citgo, porque el dueño no es Maduro es el pueblo venezolano», recalcó.

