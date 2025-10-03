Nicolás Maduro afirmó este viernes que Venezuela está preparada para defenderse «con las armas» si es necesario, en caso de alguna agresión extranjera. Durante la clausura de la Conferencia Internacional: Colonialismo, Neocolonialismo y los Despojos Territoriales del Imperialismo Occidental, el líder chavista afirmó que Venezuela tiene «derecho a la paz, la soberanía y a su existencia».

«Vamos a darle una lección moral, ética y política, a ese imperio en los años que están por venir. Si es preciso, el pueblo podría pasar de la lucha no armada a la armada para defender esos derechos», expresó el mandatario.

Maduro invocó las batallas independentistas de Carabobo, Bomboná, Pichincha, Junín y Ayacucho para subrayar que Venezuela, junto a los pueblos de Suramérica, podría combatir contra EE. UU.

«Si pudiéramos revisar la historia… quedó establecido el proyecto original que hoy nuestro pueblo defiende con justeza, con diplomacia, pero si lo tiene que defender con las armas, lo hará con las armas en el momento que haga falta», dijo.

En su discurso, el presidente resaltó su experiencia como canciller durante seis años, periodo en el que promovió la «estrategia de diplomacia de paz».

Maduro señaló que el mundo avanza hacia un modelo «pluripolar y multicéntrico», que, según él, desafía la hegemonía de potencias extranjeras. En este contexto, afirmó que Venezuela enfrenta amenazas de lo que calificó como «supremacismo y locura guerrerista».

Maduro destacó que el pueblo venezolano es «pacífico, contento, feliz» y que defenderá la soberanía e independencia de cualquier «amenaza y asechanza de los imperios que pretendan atacar el territorio venezolano».