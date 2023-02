El mandatario Nicolás Maduro aseguró la noche de este miércoles 15 de febrero que su gobierno «no tiene motivación» para volver al diálogo de México con la plataforma unitaria de la oposición, a la que acusó de «no tener palabra».

Maduro participó en la celebración del noveno aniversario del programa «Con el mazo dando» de Diosdado Cabello, que se transmite todos los miércoles por Venezolana de Televisión.

«Tú cuando dialogas tienes que tener palabra, si conversas con alguien y dices que vamos a hacer esto y lo firmas y convocas a gobiernos serios como los de México, Noruega y Rusia y después dices que no te acuerdas de lo que firmas, qué certeza pueda dar sentarse a hablar con esa gente otra vez», le preguntó el gobernante al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Añadió que se comprometieron a descongelar 3.200 millones de dólares de recursos, que por las sanciones contra el gobierno de Maduro se encuentran en países como Estados Unidos y Portugal.

«Firmaron un acuerdo social por 3.200 millones de dólares y ahora dicen que no tienen ni un dólar y dicen que no pueden cumplir un acuerdo que se conversó durante meses… qué motivación puede tener el gobierno bolivariano para volver a sentarse con ese sector. Es la realidad de un sector que no tiene palabra», afirmó el líder chavista.

Las dos partes volvieron al proceso de negociación a finales de noviembre de 2022, cuando firmaron un acuerdo social para usar esos recursos en áreas de salud, agua, electricidad e infraestructura escolar, pero hasta la fecha no ha avanzado.

Qué dijo Maduro sobre las primarias

Maduro se refirió al anuncio de la fijación de fecha de las elecciones primarias de la oposición, que se celebrarán el próximo 22 de octubre.

Aseguró que esa fue una decisión de Estados Unidos para que su gobierno se siente a hablar de garantías electorales.

«Ahora están ensayando el prototipo del enemigo invisible. Es la estrategia demócrata (gobierno de Joe Biden) del poder. Escondieron a Juanito Alimaña (Juan Guaidó), lo escondieron, lo patearon, ya no les sirve, se les quemó», opinó sobre el dirigente opositor.

Del proceso y su fecha de celebración dijo que la plataforma unitaria la conforma «el grupo recalcitrante de la extrema derecha y vinculada a los intereses de Estados Unidos, sólo hacen lo que los gringos mandan y mandaron a sacar al bobolongo (sic)… Anunciar primarias y tratar de negociar con el gobierno bolivariano un acuerdo de garantías electorales», mencionó.

Cabello: No habrá primarias

Diosdado Cabello sostuvo su tesis de que no habrá primarias dentro de la oposición. Destacó que se «trata de un sector minoritario», que no tiene gobernadores, alcaldes ni diputados en la Asamblea Nacional, pese a que Manuel Rosales en el Zulia y Alberto Galindez en Cojedes, son gobernadores de esas regiones, tras los comicios del 21 de noviembre de 2021.

«Uno ve unos titulares que anunciaron cronograma, no son primarias de la oposición, son de un pequeñísimo sector de la oposición. Dejaron por fuera a quien tiene los votos, que tienen gobernadores, alcaldes y diputados de la Asamblea Nacional», agregó.

Sobre el anuncio de la Comisión Nacional de Primaria este 15 de febrero señaló: «Aquí no va a haber primarias, es una forma de ganar tiempo», recalcó.