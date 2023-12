El exdiputado de la Asamblea Nacional (AN) por el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) y antiguo aliado del chavismo, Eustoquio Contreras, se distanció del gobierno de Nicolás Maduro a partir de las elecciones parlamentarias de 2015, aunque con la gestión de Hugo Chávez también tuvo sus diferencias.

El también vicecanciller de la República (2004) dice rechazar la forma como el poder político procedió a despojar al Parlamento de mayoría opositora de sus competencias, al ver que el voto popular le fue adverso, en lugar de hacer una revisión interna y rectificar errores para recuperar ese capital electoral heredado de Chávez. Tampoco acompañó la Asamblea Nacional Constituyente de 2017.

En entrevista con Efecto Cocuyo afirmó que dicho caudal de votos siguió bajando estrepitosamente producto de la mala gestión, la crisis y la pérdida de los valores democráticos, por lo que manifiesta preocupación de cara a 2024, cuando deben celebrarse elecciones presidenciales en Venezuela, de acuerdo con la Constitución.

«Maduro no tiene votos para ganar elecciones limpias. Ni él, ni otro candidato», sostuvo, por lo que no duda de que el poder político hará lo que esté en sus manos para preservar Miraflores por todos los medios. Las violaciones al acuerdo de Barbados y la nueva ola de persecución política, advirtió, son graves señales de un escenario conflictivo para 2024.

El constituyente de 1999 y abogado es actualmente coordinador nacional del Movimiento Independientes por Venezuela con el que busca hacer contribuciones al debate democrático en el país. Por no ser aliado del gobierno no intentará, al menos por ahora, convertirse en partido político, en vista de las trabas que, recordó, impone el Poder Electoral.

Un camino al autoritarismo sin regreso

—Fue aliado del chavismo, ¿qué es lo que más le cuestiona al gobierno de Maduro?

— No cabe la manera de criticarlo como gobierno porque no es un gobierno, sino un aparato poderosísimo de Estado que se dispone de la manera más inconstitucional para lograr objetivos de interés grupal, el primero de ellos mantener el poder.

A medida que comete errores, va ampliando la ausencia de fuerza social y electoral y para mantenerse tiene que apelar al aparato de Estado, es el camino más directo a un modelo de gobierno autoritario sin regreso. No hay posibilidades de consulta, no hay respeto a las instituciones, no hay reconocimiento al adversario. La democracia ha sufrido mucho, la ética, la moral pública, con la consecuencia de que Venezuela sea uno de los países más atrasados del continente.

— ¿Qué lecturas le dejaron tanto las primarias como el referendo consultivo?

— El éxito de las primarias radica en que, a pesar de todas las trabas que amenazaron su celebración con todo el peso del Gobierno y del Estado, se dio y todos los actores que se comprometieron le dieron legitimidad al respetar los resultados.

En el referendo quedó en evidencia la capacidad de la convocatoria electoral del gobierno, quedó comprometida. También quedó demostrado que los partidos judicializados y entregados a titulares ilegítimos tampoco funcionaron; son 15 partidos intervenidos y apoyaron el referendo, pero la masa electoral y militancia se fueron a otro lado. Quienes tienen la mayoría electoral en el país no mandaron a votar el 3 de diciembre.

Los resultados (del referendo) no podían ser de otra manera (baja participación pese a que el Poder Electoral asegure que votaron poco más de 10.500.000 personas) porque fue un proceso convocado bajo las mismas condiciones en las que se mantiene la conflictividad política en el país.

Ese referendo que debió ser para unir el país, en torno a un tema tan sensible como el caso del Esequibo, se desperdició y ello se debe a la forma unilateral como se convocó, al sectarismo y sesgo partidista de utilidad electoral que nunca fue ocultado, a tal punto de que la gente tuvo la sensación de que no fue un referendo para defender el Esequibo. sino para buscar un posicionamiento de ventaja electoral rumbo a las presidenciales de 2024.

Contreras fue constituyente de 1999 y secretario general del MEP, aliado del Polo Patriótico

Preocupa vigencia del acuerdo de Barbados

— ¿Qué escenarios maneja para 2024?

— Está seriamente amenazada la vigencia del acuerdo de Barbados en el que reside la esperanza de una salida democrática a la crisis, porque están contenidos aspectos como el derecho de los partidos políticos a escoger sus candidatos, los mecanismos para que las inhabilitaciones no cercenen los derechos de los aspirantes a ser candidatos presidenciales y, algo no menos importante, que la elección presidencial no se puede modificar de fecha (segundo semestre de 2024).

Es confuso cómo se implementa el mecanismo para levantar las inhabilitaciones a través del Tribunal Supremo de Justicia, es humillante y provocador. Debe ser la misma Contraloría General de la República la que revise sus actos y los deje sin efectos, eso si existe la verdadera intención de respetar el acuerdo de Barbados.

— ¿Pero usted ha expresado preocupación por una suspensión de las presidenciales, con el tema del Esequibo, cree que el gobierno va directo a ese escenario?

— Eso implicaría no solo darle un palo a la piñata, a la mesa de Barbados, sino cerrar los caminos democráticos a la alternabilidad del poder.

El gobierno no tiene votos para ganar unas elecciones limpias ni con Maduro ni con otro candidato, porque el problema no es quién tiene más votos en el campo del gobierno, porque allí no se maneja el instrumento electoral para mantener el poder; es quién tiene la mayor capacidad de maniobrar, de manipular y el mejor para eso es Maduro porque es el presidente, presidente del partido de gobierno, tiene el apoyo de la Fuerza Armada y mueve el aparato burocrático del Estado.

En 2024 puede haber una situación bastante complicada porque a Maduro se le agota mantener el poder por la vía democrática. Uno de los problemas que tiene Maduro no es solamente el poco mercado electoral que lo acompaña, sino lo estrecho. La reducción de la capacidad de maniobra para mantener el poder con la apariencia democrática y de institucionalidad, eso es lo que se le está agotando.

Tránsito por escenario Nicaragua

— ¿Venezuela se acerca al escenario Nicaragua?

— Creo que lo estamos transitando con las características propias de nuestro país.

Si Maduro no respeta los acuerdos, el mandato constitucional de unas elecciones, la institucionalidad y el estado derecho, va a quedar desnudo y quedará enrumbado a niveles de mayor autoritarismo para mantenerse en el poder y es probable que traiga un costo político que acelere una crisis política mayor en Venezuela.

El incumplimiento del acuerdo de Barbados traerá costos políticos, está por verse la reacción de los Estados Unidos que quedó legitimado por las partes para ser parte de ese acuerdo y por tener el poder de flexibilizar las sanciones internacionales.

— ¿Descarta entonces una candidatura alternativa a la de Maduro en el Psuv?

— El problema de los proyectos autoritarios y es el drama que tiene Maduro es que buscando lealtades incondicionales no siempre se rodean de los mejores y si bien tienen el control no tienen buena gestión. La sucesión es un problema y Chávez, sorprendido por la enfermedad, no lo manejó bien, no se hizo lo más conveniente y allí están los resultados.

Maduro es el candidato de más bulto, no por su capital electoral sino por la capacidad de maniobra cuando no son los votos lo que le puede permitir mantenerse en el poder, sino por la vía de los hechos, haciendo uso del ventajismo de Estado, dividir a la oposición, el Consejo Nacional Electoral a su favor que por el desempeño con el referendo lo deja descalificado para organizar las próximas elecciones.

La única manera que el candidato no sea Maduro, porque en política todo es posible, es que por la vía de la negociación con Estados Unidos; él mismo acuerde su salida pacífica del poder y designe otra candidatura para que asuma la responsabilidad histórica de la derrota. En ese contexto cualquiera pudiera ser ese candidato entre los leales e incondicionales.

