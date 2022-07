Maduro implica a Iván Duque en supuesto plan de ataque terrorista

El gobernante venezolano, Nicolás Maduro, una vez más implicó al presidente saliente de Colombia, Iván Duque, en presuntos planes terroristas.

Durante un acto de ascensos militares, este sábado 2 de julio, Maduro pidió a los funcionarios estar alerta porque, según dijo, tiene información de que Duque “sigue activando planes”.

“Deben mantener siempre la guardia en alto, estamos venciendo, pero no podemos bajar la guardia ante las amenazas terroristas. En Colombia se despide para siempre, y se va al basural de la historia, Iván Duque, y sigue activando planes, tenemos información de ataques terroristas contra el sistema eléctrico venezolano, contra personalidades y líderes políticos y militares de Venezuela”, declaró.

Agregó que el político colombiano “quiere vengarse de Venezuela”.

Este sábado, la revista Semana publicó una entrevista de Duque en la que dice que Maduro no puede entrar a territorio colombiano para asistir a la toma de posesión de Gustavo Petro ya que él no lo reconoce como presidente legítimo y, mientras el nuevo mandatario no asuma formalmente el poder, él se mantiene en funciones.

Petro romperá la política de cerco diplomático que mantuvo Duque pues ha declarado, en varias ocasiones, que restablecerá las relaciones diplomáticas con Venezuela.

Ascensos en la Dgcim

Maduro autorizó ascensos para el personal adscrito a la Guardia de Honor Presidencial y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Aunque no se dieron mayores detalles sobre el acto que se llevó a cabo en las instalaciones de la Academia Militar, durante la transmisión que hizo Venezolana de Televisión, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, informó que ascienden al grado y jerarquía inmediata superior 15.150 oficiales y tropas profesionales de la Fuerza Armada Nacional.

Según Padrino porque “han demostrado amor y lealtad suprema a la patria”.

Maduro manifestó que la unión cívico militar se debe profundizar hasta convertirse en una “fusión del pueblo en armas”.

Maduro añadió que en los ascensos están incluidos 90 generales y almirantes.