El mandatario Nicolás Maduro tildó a la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea de ser espías, una semana después de las elecciones municipales y regionales, celebradas el pasado 21 de noviembre.

“Bastante horas tienen en sus videos de su labor de espionaje (…) No eran veedores internacionales, eran espías de la Unión Europea”, dijo el mandatario en su alocución este domingo 28 de noviembre.

Maduro aseguró que otros veedores internacionales como los de la Organización de Naciones Unidas, el Centro Carter de Estados Unidos, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) y los observadores de la Unión Africana, sí realizaron su trabajo.

“Quienes vinieron como enemigos, la delegación de espías de la Unión Europea, no encontraron ni un elemento para criticar el sistema electoral (…) Una delegación de espías, eso no eran observadores internacionales. Andaban desplegados por el país espiando la vida social, económica y política del país», aseguró el líder chavista.

Añadió que el informe preliminar que presentó la misión estuvo lleno de “improvisaciones y mal redactado”. Además, expresó que “trataron de manchar el proceso electoral, impecable y democrático de Venezuela, y no pudieron”.

La jefa de la delegación electoral europea, Isabel Santos, dijo el martes 23 de noviembre que pese a los avances y la conformación de un nuevo CNE, el más equilibrado en los últimos 20 años, la falta de independencia del Poder Judicial, el ventajismo oficialista y el abuso de los recursos públicos en la campaña electoral, lesionaron las garantías democráticas en Venezuela.

Problemas internos

Maduro también se pronunció por la pérdida de votos del chavismo en los comicios. Manifestó que algunas de las derrotas de las y los candidatos el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), en algunas gobernaciones y municipios del país, fue por divisiones internas tras las primarias chavistas del mes de agosto.

El mandatario reconoció que opositores e independientes lograron la victoria incluso en regiones y municipios donde el chavismo era bastión.

“Ganaron en municipios donde nosotros éramos mayoría, es un problema que vienen de las primarias, que realizó el Psuv en agosto, porque hubo problemas con los grupos que no se apoyaron”, explicó el gobernante.

Maduro agregó que están evaluando lo ocurrido en cada municipio donde los derrotaron electoralmente.

“Estamos evaluando, la verdad en cada municipio; yo personalmente sé la verdad, sé quien remó para atrás, quien dividió las fuerzas y sé quien se impuso en las primarias a trocha y mocha, pero inclusive esa verdad no llega a manchar la hermosura de ir a primarias y del proceso electoral, solo explica en algunos municipios por qué el chavismo siendo mayoría perdió con otro candidatos”, explicó.

Gobernadores que no escuchan al pueblo

El gobernante agregó que la derrota el Psuv en algunos municipios y gobernaciones del país también se debe a que algunos candidatos de la tolda roja no fueron apoyados por los ciudadanos.

“Algunos de los nuestros perdieron por lo de las primarias y otros perdieron porque el pueblo no votó por ellos, y le dieron voto castigo. Hay compañeros que llegan a las gobernaciones o alcaldías y más nunca salen a la calle, no hay ni siquiera una oficina para atender al pueblo en sus angustias y se encierran, se encapsulan y se aíslan del pueblo. El pueblo padeciendo y nadie atiende la cloaca que se rompió y tiene tres años rota, no llega el agua y dónde está el gobernador , no se oye al poder popular y cuando llegan las elecciones buscan al poder popular para ver si los apoyen”, cuestionó.

Añadió que donde cometieron errores y hayan perdido o ganado un cargo deben ir a un gran proceso de refundación y rectificación a fondo.

“Vamos a escuchar al pueblo gobernantes electos de este país, sin demagogias sin mentira sin retardos y engaños”, indicó.

Llamado a nuevo diálogo

Tras los resultados electorales hizo un llamado a los gobernantes electos de la oposición e independientes.

“A los alcaldes y gobernadores de las otras oposiciones e independientes les tiendo mi mano a todos por la paz y el trabajo por nuestro país. En las próximas horas voy a recibir a los líderes opositores para hablar cara a cara, y que nadie le meta ruido a la vida nacional, cuidar la paz para trabajar por la solución de los problemas”, aseguró el líder del Psuv.

Aunque no anunció fechas el líder chavista explicó que el nuevo diálogo “sociopolitico” será para poner el “acento social” y que es un dialogo para la acción y solución de problemas específicos en los estados y comunidades del país.

“Yo llamé a los gobernadores electos, incluyendo a los tres de oposición, con los tres conversé bien conversado y espero que siga habiendo buenas noticias. Ha llegado la hora de trabajar en conjunto”, dijo.

Maduro indicó que los tres gobernadores electos por la oposición en Zulia, Cojedes y Nueva Esparta son los tres principales líderes de la oposición que gozan de legitimidad. “Con ellos tres me voy a entender, con el favor de Dios y sus bendiciones, ellos como opositores y nosotros como revolucionarios, que nadie se confunda”, añadió.