Maduro dice que mantienen canales de comunicación abiertos con EEUU pero denuncia "amenaza brutal"

El gobernante Nicolás Maduro, en una rueda de prensa con medios internacionales, aseguró este 1 de septiembre que su gestión mantiene los canales de comunicación abiertos con Estados Unidos, al tiempo que denunció la «amenaza más brutal» contra América Latina en su historia.

Desde el Palacio de Miraflores aseguró que toman como verdaderas las declaraciones que hay 8 buques de guerra, un submarino nuclear y «1.200 misiles apuntando a la cabeza de los venezolanos», de lo que responsabilizó al secretario del Departamento de Estado de EEUU, Marco Rubio, a quien llamó «el jefe de gobierno» de la Casa Blanca.

Afirmó que esos canales de comunicación, aunque abiertos, están deteriorados, por culpa de Rubio. «Sin embargo, lamentablemente, estos canales están deteriorados, ya que se ha intentado imponer la diplomacia de las cañoneras. Marco Rubio busca un baño de sangre, con una masacre y una guerra contra Venezuela, Suramérica y el Caribe. Esperemos que, con respeto y diálogo, estos canales se puedan recuperar», señaló.

«Agresión más brutal en 100 años»

Más adelante dijo que «Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años. (…) Ellos (el Gobierno de EE.UU.) han querido avanzar hacia lo que llaman la máxima presión, en este caso es militar, y ante la máxima presión militar, nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa», dijo Maduro al responder a periodistas presentes en el Palacio de Gobierno.

Insistió, en declaraciones que recogió la agencia Efe, que se trata de del «peor error, la máxima presión extravagante, estrafalaria, inmoral y brutal» como definió la movilización de barcos, cruceros, un submarino, así como los más de 4 mil infantes de Marina, que EEUU enviará al mar Caribe como parte de una operación contra el narcotráfico.

Te contamos: Padrino López advierte a EEUU que lucharán si ponen «un pie» en Venezuela

Ahora hay 8,2 millones de milicianos, según Maduro

Maduro anunció la creación de las «unidades comunales milicianas de combate en los 5 mil 334 circuitos comunales», que se agruparán en 15.751 bases populares de defensa integral a las cuales incorporarán a los 8,2 millones de milicianos con los que cuenta el país.

Hace más de dos semanas, el líder chavista ordenó movilizar 4,2 millones de milicianos y tras dos jornadas de alistamiento mencionó ahora que el país cuenta con cuatro millones de milicianos más.

Agregó que en estas llamadas bases populares de defensa integral van «a reorganizar a los 8,2 millones de venezolanos y venezolanas que están alistados en la Milicia que nos va a dar una capacidad de movilización para garantizar la paz».

Sobre el alistamiento informó que a partir de ahora será «permanente», aunque dejó en manos de su vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, los detalles de los puntos que habrá para quienes decidan formar parte de este cuerpo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb).

Te explicamos: Combate al narcotráfico vs ideología: cómo se mueven los apoyos al despliegue de EEUU y a Maduro en la región

Agradece a Colombia respaldo en la Celac

También agradeció a Colombia por la cumbre extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en la que la canciller de ese país, Rosa Villavicencio, condenó este despliegue de EEUU.

«Rechazamos la lógica de intervención, reafirmamos la carta de las Naciones Unidas, exigimos que toda preocupación legítima se canalice por vías diplomáticas y multilaterales y ofrecemos nuestra plataforma para canalizar soluciones latinoamericanas y caribeñas a los retos de nuestra casa común», abrió la ministra de Exteriores colombiana la reunión virtual de cancilleres de este foro regional, en el que no participan ni Estados Unidos ni Canadá.

Maduro explicó que la zona binacional económica, a la que le añadió la palabra paz, incluye los estados Zulia y Táchira, por Venezuela, así como los departamentos del Cesar, Norte del Santander y La Guajira, de Colombia, en la que los dos países coordinan movilizaciones militares para eliminar la presencia de narcotraficantes y otros grupos generadores de violencia.