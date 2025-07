El presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Nicolás Maduro, celebró la liberación de 252 venezolanos detenidos en Estados Unidos y deportados a El Salvador entre marzo y abril pasados, en un intercambio que incluyó a 10 estadounidenses detenidos en el país y una cantidad no determinada de presos políticos.

Desde el Poliedro de Caracas, durante un “congreso campesino” Maduro dijo que a cambio de la liberación de los migrantes recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, su administración cedió a la liberación de los estadounidenses, a los que tildó de «terroristas que vinieron a matarlo». No mencionó a otros 80 presos políticos venezolanos que también serían excarcelados.

“Hemos rescatado de la tortura a 252 venezolanos secuestrados en el mes de marzo, ya están volando a Caracas y en los próximos minutos van a aterrizar en Maiquetía. Así me comprometí con los familiares, no cometieron ningún delito en El Salvador, fueron secuestrados en EEUU, desaparecidos, no tuvieron derecho a la defensa, a un debido proceso bajo ningún aspecto y estaban secuestrados”, aplaudió Maduro en el coso de La Rinconada, en cadena nacional de radio y televisión.

Recalcó que su administración liberó a un «grupo de terroristas convictos y confesos» que habrían venido a Venezuela «a matarlo» y a generar violencia.

Atribuye a Jorge Rodríguez “éxito” de conversaciones

Mencionó que el presidente de la Asamblea Nacional (AN) y su jefe de negociaciones, Jorge Rodríguez, fue el “arquitecto” de las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos para lograr la liberación de los connacionales.

Agradeció también al presidente de EEUU, Donald Trump, por «rectificar» la situación de injusticia y al papa León XIV por «interceder» para la liberación de los migrantes.

“Uno de ellos perdió un riñón producto de las palizas que les dieron, muchos fueron torturados, los hacían pasar hambre días enteros y les pusieron comida podrida”, aseguró Maduro.

Indicó que a su llegada, los migrantes serán atendidos por un equipo de médicos de la red Barrio Adentro y sometidos a un “chequeo médico completo”.

“Sigue la lucha por la defensa de los migrantes, migrar no es un delito y secuestrar y torturar migrantes sí, Bukele debe saberlo y tarde o temprano pagará por ello”, advirtió al presidente salvadoreño.

Maduro recibe a 7 niños migrantes

Más temprano, junto a su esposa, la diputada Cilia Flores de Maduro, recibió a siete niños procedentes de EEUU que habían sido separados de sus padres deportados a Venezuela.

“Llegó a mediodía el avión con más de 200 migrantes donde venían estos niños y niñas, después de haber sufrido la separación de sus padres, nos quedan 24 pero nos dicen que pudieran ser más, a todos los vamos a rescatar”, dijo Maduro.

A las 6:45 p.m, Maduro compartió en el Poliedro la transmisión de la llegada de los dos aviones procedentes de El Salvador. En Maiquetía se encontraban Jorge Rodríguez y el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

Maduro prometió que a través de ellos se sabría las violaciones de derechos humanos cometidos en El Salvador por el «nazi» de Bukele.

«Se llevan a terroristas, personas que declararon que vinieron a cometer delitos en Venezuela, nosotros nos llevamos la tranquilidad», expresó Cabello.

Consulta campesina

En el Poliedro. Maduro instruyó al movimiento campesino que lo apoya a conformar la Unión Nacional Campesina Ezequiel Zamora en 60 días (18 de julio al 18 de septiembre) como demostración de unidad en el sector.

También anunció que se hará una consulta nacional para votar por el financiamiento a proyectos campesinos, tal como se hace con los más de 5 mil circuitos comunales de todo el país.