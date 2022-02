Maduro asegura que nuevo impuesto es «solo para los millonarios»

El gobernante Nicolás Maduro aplaudió la reforma que la Asamblea Nacional de 2020 hizo a la Ley de Impuestos a las Grandes Transacciones Financieras, la cual, asegura, servirá para rescatar el valor del bolívar dentro del país y evitará que se siga usando el dólar como principal moneda de compra.

“La reforma que se hizo en la Asamblea Nacional es para cobrarle más a los que más tienen, a los millonarios. Ellos tienen bastante, tienen platica. Y ese dinero que les vamos a cobrar va a tener un efecto muy bueno para la inversión social de este año y para el fortalecimiento del uso del bolívar», aseguró Nicolás Maduro en transmisión por VTV.

Así respondió Maduro a las fuertes críticas que se han generado tras la aprobación de la reforma a esta Ley, que entre sus artículos incluye el cobro de hasta 20 % a las operaciones que se efectúen en divisas extranjeras o en criptomonedas.

«Hay una campaña suelta por ahí que dice que nosotros aumentamos los impuestos para todo el pueblo, no es verdad. La Asamblea Nacional aprobó un impuesto para que paguen más los que tienen más, para que paguen los millonarios, no para que pague el pueblo. Eso va a permitirnos aumentar los salarios, este año tenemos buenas noticias para los salarios de la clase obrera venezolana», añadió.

Informó que el dinero que recauda el Estado luego de que las empresas pagan impuestos son dirigidos a la salud, obras públicas y sociales; salarios, viviendas y el fortalecimiento del bolívar en el país.

Asimismo, indicó que otro de «los objetivos de la ley es defender y recuperar la moneda, reposicionarla, en un proceso de uso multimonedas y la recuperación paulatina del salario»

Maduro mencionó que la banca pública y privada permite abrir cuentas en dólares. Explicó al pueblo que si una persona realiza una compra con un valor de 27.30$ y no le dan vuelto podrá pagar en bolívares.

«Si te dicen, no tengo vuelto, ahí es donde le dices: ‘No me importa, te voy a pagar en bolívares exactamente la cifra en conversión en bolívares; no hace falta que te den vuelto y todo el mundo sale ganando. Ganas tú y gana el comerciante», apuntó.

Hizo un llamado a revisar las empresas, tanto en temas de corrupción, materia prima e inversión para fortalecer el sector productivo del país.

“Hemos ido buscando formas en la economía de guerra para ir adecuándonos de manera flexible al objetivo. Una economía diversificada, productiva la clave es defender la moneda el derecho que tiene la clase obrera a recuperar su salario digno”, expresó.