El presidente Nicolás Maduro acusó a la oposición política de Venezuela de violar el acuerdo de Barbados, que ambas partes suscribieron el pasado 17 de octubre, y además los señaló de haber iniciado una supuesta campaña contra el referendo consultivo del Esequibo.

“Está circulando un volante de la Plataforma Unitaria de Venezuela, que son incorregibles de su picardía de trampa, maldad, violencia y vende patria. Con ellos firmamos un acuerdo para traerlos al redil de la democracia y de la transparencia, la verdad y el respeto a la Constitución, pero se salieron de ahí. Ahora iniciaron una campaña contra el Esequibo”, acusó Maduro durante una alocución realizada desde Caracas este martes 31 de octubre

“Pateaste los acuerdos de Barbados, ultraderecha”, añadió.

Maduro dijo que denunciaba la campaña de la Plataforma Unitaria porque constituye una violación a los acuerdos de Barbados, porque, según él, ofende al pueblo de Venezuela.

También afirmó que la petrolera Exxon Mobile está haciendo campaña para comprar y entregar dinero a “los politiqueros de siempre” y tildó a Capriles, a María Corina Machado, a Leopoldo López, a Ramos Allup, a Ledezma como los culpables de difundir un volante. También acusó al gobierno de Estados Unidos de financiar dicha campaña.

Según Maduro, el fin de la campaña es disuadir a los venezolanos de que participen en las votaciones del referendo consultivo.

Te contamos: Delcy Rodríguez hace campaña por referendo sobre el Esequibo en parroquia El Valle

Durante su alocución, el gobernante indicó que Venezuela no reconocerá ninguna licencia que haya otorgado Guyana para la explotación en aguas no delimitadas. Maduro insistió que la posición de Georgetown es una violación a los acuerdos de paz y al derecho internacional, también calificó de pelele al presidente guyanés, Irfaan Ali.

“A todas las empresas que pretendan entrar en aguas venezolanas de manera ilegal o en aguas no delimitadas, Venezuela le dará una respuesta legal de acuerdo con el Derecho Internacional. Venezuela no reconoce ninguna licencia de Guyana en sus aguas por delimitar o en sus aguas no delimitadas; no reconocemos ninguna licencia de Guyana bajo ningún aspecto”, afirmó.

Maduro reiteró que las aguas sobre las que Guyana concedió licencias para la explotación petrolera son espacios que están en controversia y que algunas pertenecen a Venezuela.

El mandatario indicó que su gobierno continuará en la realización del referéndum consultivo convocado por la Asamblea Nacional “con el objetivo de ratificar que el territorio esequibo es propiedad de Venezuela.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...