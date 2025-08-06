Machado recuerda el primer año de detención de María Oropeza

La líder opositora María Corina Machado recordó que este miércoles 6 de agosto se cumple un año de la detención de la coordinadora de Vente Venezuela en el estado Portuguesa, María Oropeza, quien pudo transmitir en vivo su arresto.

En un video que compartió Machado en sus redes sociales, destacó la valentía, dignidad y coraje de la joven abogada, a quien calificó como un ejemplo para la ciudadanía.

«Hoy (6.08.2025) se cumple un año del secuestro de María. El mundo entero y los venezolanos todos vimos como la represión brutal del régimen entraba a su casa y se la llevaba arrastrada, pero nos conmovió incluso más ver la valentía y serenidad de esta mujer tan joven registrando todo lo que estaba ocurriendo y diciéndole al mundo lo que estaba pasando en Venezuela y lo que ella estaba dispuesta a hacer», afirmó Machado en el video.

A Oropeza la detuvieron en horas de la noche cuando agentes de cuerpos de seguridad, específicamente de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) tumbaron la puerta de su vivienda, entraron a la fuerza y se la llevaron detenida.

De qué acusaron a Oropeza

El abogado Omar Mora Tosta informó 10 días después de su aprehensión que la imputaron por los presuntos delitos de incitación al odio y terrorismo, que conllevan penas de cárcel de 10 o más años.

«Ella como nuestros cientos de presos políticos son héroes, no son víctimas; son grandes héroes que luchan y luchan porque están de pie, erguidos, son nuestra inspiración, nuestra razón de lucha y regresarán pronto a sus hogares porque vamos a construir juntos una Venezuela que les reconocerá su entrega, que le hará honor a cada instante de este cautiverio, que ha sido llevado con dignididad, firmeza y orgullo venezolano», agregó Machado sobre Oropeza.

La joven fue además coordinadora de campaña del Comando Con Vzla en Portuguesa, una de las regiones donde se hizo una de las grandes concentraciones finales del cierre de la gira de Edmundo González Urrutia y Machado antes de los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) le otorgó medidas cautelares de protección, que hasta el momento el Estado venezolano se ha negado a cumplir.

Machado: Luis Magallanes cumple un mes secuestrado

La dirigente opositora también usó su red social X para hablar del abogado Luis Magallanes, coordinador de organización de Vente Venezuela en Yaracuy, a quien arrestaron el pasado 6 de julio.

«Luis José Magallanes es abogado en derecho penal, pertenece a nuestra organización desde hace 6 años, es Coordinador de Organización y relator del Comité de Derechos Humanos de Vente en el estado Yaracuy. Después de varios meses en resguardo por la intensa persecución del régimen, hace un mes Luis fue secuestrado», recordó.

Y añadió que «Luis, tú sabes que así como tú defendiste a tantos inocentes, hoy luchamos por tu libertad, mi amigo. Vas a regresar a tu familia, a tus compañeros y a tu trabajo, construyendo una Venezuela justa, libre y luminosa!»